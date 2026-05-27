El clérigo chií Muqtada al Sadr anuncia la integración de la milicia Saraya al Salam en el Estado de Irak

El influyente clérigo chií Muqtada al Sadr ha anunciado este miércoles la integración de la milicia Saraya al Salam (Brigadas de la Paz) en las estructuras del Estado iraquí, tras señalar que se separa al brazo armado del movimiento chií nacional.

"Se ha vuelto imperativo para nosotros anunciar la separación completa de Saraya al Salam del movimiento chií nacional y su plena integración en el Estado y en la autoridad general responsable de las formaciones militares", ha informado el clérigo en un comunicado difundido por redes sociales.

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Según apunta, las entidades civiles afiliadas a la milicia "serán transformadas en una estructura unificada, sin cuarteles, armas, uniformes, direcciones ni ninguna otra característica de ese tipo".

Igualmente Al Sadr subraya su demanda de que todas las formaciones enmarcadas en las Fuerzas de Movilización Popular (FMP) den el paso y se desvinculen de las "órdenes partidistas y sectarias", "especialmente después de que las facciones entreguen sus armas al Estado, tal como les aconsejamos hacer hace años".

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EL PRIMER MINISTRO APLAUDE EL PASO

Por su parte, la oficina del primer ministro de Irak, Alí al Zaidi, ha aplaudido el paso dado por el clérigo chií calificando de "postura responsable" la integración de la facción armada de las formaciones de Saraya al Salam en el Estado y "su sometimiento a la autoridad del Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas".

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"Afirmamos que esta iniciativa representa un paso importante hacia el fortalecimiento de la estabilidad interna, el refuerzo del principio de que las armas deben estar exclusivamente en manos del Estado y el apoyo a las fuerzas de seguridad en el cumplimiento de sus deberes nacionales y constitucionales", ha indicado el primer ministro iraquí.

En este sentido, pide a "todas las facciones armadas" que sigan el mismo camino y "actúen bajo el amparo del Estado y sus instituciones oficiales". Esto ahondaría en "garantizar la protección de Irak, preservar su soberanía y fortalecer la seguridad y la estabilidad", subraya su oficina, que destaca que debe primar el principio de que el Estado "es la única autoridad con derecho a monopolizar las armas y hacer cumplir la ley".

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De este modo, Al Zaidi insiste en que la actual etapa que atraviesa Irak "requiere esfuerzos conjuntos de todas las partes", reiterando que se priorice el interés nacional y se preserve la unidad, la seguridad y la estabilidad del país.