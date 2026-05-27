Canadá suspende los documentos de viaje a residentes de Congo, Uganda y Sudán del Sur por el ébola

El Gobierno de Canadá ha anunciado la suspensión de entrega de documentos de viaje a residentes en República Democrática del Congo (RDC), Uganda y Sudán del Sur a causa del brote de ébola registrado en el noreste de RDC, que deja ya más de 900 casos sospechosos --incluidos siete en Uganda--, incluida la anulación de los visados temporales o las residencias permanentes ya aprobadas.

La Agencia de Sanidad Pública de Canadá, dependiente del Ministerio de Sanidad, ha señalado que estas "acciones decisivas" frente al brote de ébola incluyen "la introducción de medidas fronterizas temporales para reducir el riesgo de que el virus entre y se propague en Canadá".

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Así, ha explicado a través de un comunicado que las autoridades "suspenderán los documentos migratorios para residentes de países que tengan un riesgo alto o muy alto por el brote de ébola", una medida que estará en pie durante 90 días a partir de este mismo miércoles.

"Esto significa que incluso quienes cuenten con un visado de residente temporal, una autorización electrónica de viaje o un visado de residente permanente previamente aprobadas no podrán viajar a Canadá mientras su documento de inmigración esté suspendido", ha dicho, antes de reseñar que durante este periodo también queda suspendida "la toma de decisiones sobre las solicitudes de estos documentos presentadas por residentes de dichos países".

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En esta línea, ha adelantado que además se pondrá en marcha "una medida adicional" efectiva entre el 30 de mayo y el 29 de agosto para que los canadienses y extranjeros que lleguen al país tras haber estado en RDC, Uganda o Sudán del Sur durante los últimos 21 días tendrán que hacer una cuarentena de 21 días, incluso si no tienen síntomas compatibles con el ébola.

"Si no disponen de un lugar donde puedan guardar cuarentena de forma segura, se les proporcionará un lugar adecuado. Los viajeros que presenten síntomas serán aislados en un hospital para una evaluación más exhaustiva", ha argumentado, antes de insistir en que el riesgo de ébola en el país "sigue siendo bajo".

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PRECAUCIÓN DE CARA A LA CELEBRACIÓN DEL MUNDIAL

Sin embargo, Ottawa ha explicado que "está adoptando una postura de precaución debido a la gravedad de la enfermedad del ébola y la situación internacional", incluido el hecho de que el país es uno de los tres --junto a Estados Unidos y México-- que acogerán en las próximas semanas la Copa Mundial de Fútbol.

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La ministra de Sanidad canadiense, Marjorie Michel, ha hecho hincapié en que "la salud y seguridad de la población de Canadá es la principal prioridad" y ha remarcado que "estas medidas fronterizas temporales ayudarán a reducir el riesgo de que el ébola entre en el país, mientras se garantiza que los viajeros son tratados según el nivel de riesgo".

El director general de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Tedros Adhanom Ghebreyesus, alertó el lunes de que el brote de ébola "empeorará antes de mejorar". "Nos enfrentamos a un brote extremadamente grave y difícil", dijo. "Estamos intensificando urgentemente las operaciones, pero por el momento, la epidemia nos supera", advirtió.

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La tasa media de letalidad del virus del ébola ronda el 50%, con los síntomas iniciales, que pueden aparecer de forma repentina, siendo fiebre, cansancio, malestar general, dolores musculares y dolor de cabeza y de garganta, seguidos de vómitos, diarrea, dolor abdominal, erupciones cutáneas y signos de deterioro de las funciones renal y hepática.

RDC --que en diciembre de 2025 decreto el fin del último brote de ébola en el país, en este caso en Kasai-- es considerado el país con más experiencia del mundo en el manejo del virus ébola, habiendo enfrentado más de una docena de brotes desde que se identificó el virus en 1976 en un doble brote que tuvo uno de sus epicentros en la localidad congoleña de Yambuku, a orillas del río Ébola, del que tomó el nombre la enfermedad.

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