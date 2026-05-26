Teatro de la Zarzuela celebra su 170 aniversario "quitando la naftalina" al género y con homenaje a la Generación del 27

El Teatro de la Zarzuela ha presentado su nueva Temporada 2026/2027 -en la que celebrará su 170 aniversario- "quitando la naftalina" al género para tratar de romper con el "rancio costumbrismo" y rendir un homenaje a la Generación del 27, que también cumple 100 años.

Así lo han asegurado la directora general del INAEM, Paz Santa Cecilia, y la directora del coliseo, Isamay Benavente, que han desvelado una programación para abrir sus puertas a la vanguardia, la memoria histórica, el rescate barroco y la creación contemporánea.

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"Queremos quitarle las naftalinas al género castizo. El público va a encontrar las melodías que ama, pero con una mirada escénica tan fresca y audaz que parecerá que las obras se escribieron ayer por la tarde", ha señalado Benavente durante la presentación.

Entre los títulos destacados figuran nuevas producciones de 'La verbena de la Paloma' y 'El barberillo de Lavapiés'. La primera recuperará el montaje de Nuria Castejón e incorporará el prólogo 'Adiós, Apolo', escrito por Álvaro Tato, mientras que la segunda llegará en coproducción con el Festival de Oviedo y el Theater Basel, bajo la dirección escénica del alemán Christof Loy.

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La programación incluirá además la reposición de 'Los gavilanes', dirigida por Mario Gas, una nueva producción de La bruja y la recuperación de la zarzuela barroca 'Venus y Adonis'. Uno de los ejes de la temporada será el centenario de la Generación del 27, con propuestas como la ópera de cámara 'Poeta en Nueva York', que contará con la participación de Laura García-Lorca, sobrina del poeta.

El principal estreno contemporáneo llegará el 10 de abril de 2027 con 'Las trece rosas rojas', una ópera en dos actos con música de Cecilia Bercovich y libreto de Félix Bispo sobre las jóvenes fusiladas en Madrid en 1939. El reparto estará encabezado por Ruth Iniesta, Natalia Labourdette y Rocío Pérez.

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"La zarzuela y la ópera española siempre han sido el reflejo de la calle. Con el centenario del 27 y el estreno de 'Las Trece Rosas', el teatro demuestra que la memoria y la justicia también se cantan y se defienden sobre un escenario", ha afirmado Benavente.

La temporada también rendirá homenaje al tenor Alfredo Kraus en el centenario de su nacimiento y al compositor Manuel de Falla, además de incluir actuaciones de Mayte Martín y Carmen Linares.

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Por su parte, Santa Cecilia ha destacado el valor pedagógico del proyecto del Teatro de la Zarzuela, que incluirá iniciativas como 'Proyecto Zarza' y 'Zarzuelita para bebés'. "El Teatro de la Zarzuela es un templo único en el mundo. El futuro se construye desde la infancia y conseguir que la zarzuela llegue a los colegios es la mejor garantía de continuidad", ha subrayado.