Muere una persona en un ataque de Rusia contra Odesa, en el suroeste de Ucrania

Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este martes a causa de un ataque ejecutado por el Ejército de Rusia contra la ciudad ucraniana de Odesa, en el suroeste del país, en el marco de la invasión desatada en febrero de 2022 por orden del presidente ruso, Vladimir Putin.

El Servicio Estatal de Emergencias (SES) ucraniano ha afirmado que "una infraestructura" de la localidad ha sufrido daños en el ataque, así como un incendio en la zona, antes de señalar que los equipos de rescate no consiguieron salvar la vida a una de las víctimas.

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"Otras tres personas han resultado heridas", ha subrayado en un comunicado publicado en redes sociales, en el que ha especificado que 21 trabajadores de los equipos de rescate y seis vehículos han participado en la respuesta al ataque, sobre el que Rusia no se ha pronunciado por ahora.

Por su parte, la Fuerza Aérea ucraniana ha afirmado que las tropas rusas han lanzado durante las últimas horas dos misiles balísticos y 122 drones contra el país, antes de afirmar que 111 de los aparatos han sido interceptados por los sistemas de defensa antiaérea.

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Sin embargo, ha confirmado impactos de nueve misiles y drones contra once puntos del país, así como la caída de fragmentos de los aparatos interceptados en otras tres ubicaciones. "El ataque continúa, dado que nuevos grupos de drones enemigos han entrado en espacio aéreo ucraniano", ha alertado.