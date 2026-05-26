Milei justifica la violencia digital como una forma de "canalizar la frustración"

Buenos Aires, 26 may (EFE).- El presidente argentino, Javier Milei, justificó este martes la violencia digital como una forma de "canalizar la frustración" y consideró "exagerada" la afirmación del arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva, sobre la existencia de un "terrorismo de las redes" sociales, en alusión a quienes transmiten odio a través de plataformas digitales.

"Me parece que la palabra es un poco exagerada para una persona que de repente está tecleando y está dando su opinión y que además es la forma bajo la cual puede canalizar la frustración frente a una realidad que puede que no le guste", afirmó Milei en una entrevista con Radio Mitre.

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El presidente añadió que muchas personas no comprenden del todo la dinámica de las redes sociales y afirmó que la lógica de plataformas como X difiere de la manera en que las personas se relacionan fuera de ese entorno.

Las declaraciones del mandatario se produjeron un día después de que García Cuerva advirtiera, durante el tradicional tedeum por la conmemoración de la Revolución de Mayo de 1810 -al que asistieron Milei y gran parte de su Gabinete-, sobre la existencia de "haters (odiadores)" que, "sentados frente a una computadora o cómodamente instalados delante de una pantalla, hacen terrorismo de las redes, descalificando y difamando".

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La irrupción de Milei en la esfera pública -primero como panelista televisivo, luego como diputado y más tarde como presidente, en diciembre de 2023- estuvo acompañada por un estilo de comunicación confrontativo, marcado por descalificaciones hacia quienes piensan distinto, que se extendió en los últimos años a muchos de sus seguidores.

En su discurso de este lunes, el arzobispo instó además a que los dirigentes políticos se comprometan con "los más pobres", llamó a "refundar el vínculo social y político entre los argentinos" y advirtió que, si se apuesta a una Argentina en la que solo "unos pocos se beneficien", el tejido social se destruirá y la sociedad irá camino al "enfrentamiento".

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Consultado sobre el discurso, Milei dijo este martes que fue "una opinión válida" y consideró que García Cuerva habló "de manera educada" y abrió "un diálogo y un debate".

"Me parece interesante y positivo y constructivo que una autoridad religiosa trate de mediar en esta situación, entre los que proponemos el cambio y los que se resisten al cambio", añadió. EFE

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