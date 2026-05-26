Jonathan Andic deja la videpresidencia de Mango temporalmente para priorizar su defensa

Jonathan Andic, investigado por la muerte de su padre y fundador de Mango, Isak Andic, ha anunciado este martes, mediante una carta abierta a la plantilla, que deja la vicepresidencia de la compañía temporalmente, para centrarse en defender su inocencia.

Andic fue detenido el pasado martes y, tras pasar a disposición judicial y declarar ante la juez de Martorell (Barcelona) que investiga el caso, quedó en libertad tras pagar una fianza de 1 millón de euros.

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Asimismo, conservará sus responsabilidades en los proyectos familiares, empresariales y sociales, según el contenido de la carta al que tuvo acceso Europa Press.

En enero de 2025, el consejo de administración de Punto Fa, sociedad que aglutina el negocio de Mango, nombró al consejero delegado de la empresa, Toni Ruiz, nuevo presidente, y a Jonathan Andic, vicepresidente del consejo.

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Además, el consejo de la sociedad Mango MNG Holding nombró presidente a Jonathan Andic y vicepresidentas a sus hermanas Judith Andic y Sarah Andic.