Historiador británico Timothy Garton Ash gana el Princesa de Asturias de Ciencias Sociales

Oviedo (España), 26 may (EFE).- El historiador, periodista y ensayista británico Timothy Garton Ash, autor de once libros de ensayos políticos en los que analiza la transformación de Europa durante el último medio siglo, fue galardonado este martes con el Premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales 2026.

Con un trabajo a medio camino entre la historia como disciplina y el periodismo como oficio, Garton Ash (Londres, 1955) está considerado uno de los mejores analistas del desarrollo político en las antiguas repúblicas soviéticas.

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Ha dedicado su vida a estudiar y reflexionar sobre Europa, aunque también escribe sobre Estados Unidos y las relaciones con grandes potencias como China, Rusia o India.

En su último libro, 'Homelands' (Patrias), en el que combina la historia contemporánea con el reportaje y las memorias de medio siglo de viajes y experiencias, narra la historia de Europa a finales del siglo XX y principios del XXI para acabar haciendo un llamamiento a sus ciudadanos para que defiendan lo que han logrado colectivamente, aunque haya cosas que hayan salido mal. EFE

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