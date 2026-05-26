FEAD indica que "es conveniente consultar" al especialista si la diarrea persiste más de un mes y pide no normalizarla

La miembro de la Fundación Española del Aparato Digestivo (FEAD) y especialista del Hospital Vall D' Hebron de Barcelona, la doctora Carolina Malagelada, ha indicado que cuando la diarrea persiste más allá de un mes, "es conveniente consultar" al especialista para identificar la causa, por lo que ha pedido no normalizar la diarrea crónica.

"Muchos pacientes nos explican en consulta que llevan años notando cambios en las deposiciones", ha indicado, concretando que "algunas personas normalizan los síntomas, especialmente cuando no afectan gravemente a su día a día". No obstante, desde esta organización han aclarado que cuando la diarrea no alcanza las cuatro semanas de duración, "lo más habitual es que se deban a causas agudas, como la gastroenteritis o intoxicaciones alimentarias".

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Al respecto, y con motivo de la celebración, este viernes, 29 de mayo, del Día Mundial de la Salud Digestiva, la FEAD ha divulgado que "el uso de productos para controlar la diarrea de venta libre en farmacia puede influir en el retraso en acudir al especialista". No obstante, "cuando aparecen síntomas asociados, como el dolor abdominal, el impacto sobre la calidad de vida suele ser mayor y es más frecuente que el paciente consulte", ha explicado.

En este contexto, ha expuesto que "algunos síntomas asociados también hacen que los especialistas sospechen de una causa más grave detrás de la diarrea crónica". "Son lo que nosotros llamamos signos de alarma", ha resumido Malagelada, quien ha añadido que estos "incluyen la presencia de sangre visible en las heces, una diarrea que obligue a despertarse por la noche para ir al baño, dolor abdominal persistente o cada vez más intenso, pérdida de peso o fiebre".

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Además, ha destacado "grupos de riesgo en los que es especialmente importante acudir a consulta", como "personas mayores de 50 años que hasta ese momento tenían deposiciones normales y personas con familiares de primer grado con enfermedades digestivas como cáncer de colon, enfermedad inflamatoria intestinal (EII) o celiaquía".

LA MAYORÍA DE LAS CAUSAS NO SON GRAVES

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La mayoría de las causas de diarrea crónica no son graves, "pero sí es importante diagnosticarlas para iniciar cuanto antes el tratamiento más adecuado", ha continuado, tras lo que ha sostenido que "entre las más frecuentes destaca el síndrome del intestino irritable (SII), que puede afectar al 5-10 por ciento de la población general, y la diarrea funcional". Estos son "trastornos benignos, pero que pueden afectar a la calidad de vida por las molestias que generan", ha subrayado.

Junto a ello, ha afirmado que "otra causa habitual son los medicamentos que toma el paciente", ya que "el listado de fármacos usuales que pueden producir diarrea es muy alto". "Algunos ejemplos incluyen los antiinflamatorios, la metformina (empleada para tratar la diabetes tipo 2) o antibióticos", ha puesto de manifiesto.

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Otras enfermedades digestivas también pueden cursar con diarrea y es importante descartarlas, siendo las más destacadas "la celiaquía, la intolerancia a la lactosa y la colitis microscópica", ha proseguido, para agregar que "existen, además, enfermedades menos frecuentes, pero potencialmente más graves", como "la EII y el cáncer de colon".

Por último, la FEAD ha divulgado que "para estudiar la causa de la diarrea crónica, los especialistas pueden recurrir a análisis de sangre y heces, que permiten detectar signos de inflamación, anemia o enfermedades como la celiaquía". "En algunos casos puede ser necesario realizar una colonoscopia, especialmente si existe sangre en las heces", ha apuntado.

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