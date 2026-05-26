Bolaños acusa al PP de condenar públicamente a Zapatero y pide que la Justicia trabaje "sin presiones"

El ministro de Justicia, Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha acusado al PP de condenar públicamente al expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero antes incluso de que preste declaración como investigado en la Audiencia Nacional, por lo que ha pedido a los 'populares' dejar trabajar a la Justicia "sin presiones ni injerencias".

"Es el tiempo de la Justicia", ha proclamado Bolaños durante la sesión de control al Gobierno en el Senado después de que la portavoz del PP en la Cámara Alta, Alicia García, haya llamado "marajá" a Zapatero.

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En este contexto, el ministro Bolaños ha denunciado que la dirigente 'popular' "no necesita ni instrucción judicial ni declaraciones" para condenar públicamente a Zapatero.

"Es precisamente ahora cuando se tiene que investigar, cuando se tiene que instruir, cuando los jueces, fiscales y fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado han de hacer su trabajo, y han de hacerlo sin presiones y sin injerencias", ha añadido Bolaños.

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El ministro ha continuado sugiriendo que cuando estaba el PP en La Moncloa la judicatura no trabajaba "con libertad", cosa que, según ha dicho, ha cambiado desde la llegada de Pedro Sánchez. En cualquier caso, ha insistido en que la instrucción en el caso de Zapatero "no acaba más que empezar".

Por su parte, la portavoz 'popular' ha recriminado a Bolaños que hace una semana "hacía una defensa férrea" de Zapatero, mientras que "hoy ni le ha mencionado". "Hagan caso al señor Felipe González, dimitan, convoquen elecciones y lleven a Zapatero de número dos", ha espetado el PP al ministro Bolaños.

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EL GOBIERNO AGOTARÁ LA LEGISLATURA

Ante estas palabras de Alicia García, Bolaños ha vuelto a reafirmar la intención del Gobierno de agotar la legislatura pese a las voces críticas que están pidiendo un adelanto electoral.

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"Vamos a seguir reforzando el liderazgo de España en lo económico dentro de la Unión Europea (...) en el año y dos meses que queda de legislatura", ha sentenciado Bolaños.

LA SEPI "NO ES UNA HERRAMIENTA OPACA"

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Durante el Pleno de este martes, el PP también ha querido sacar a colación la gestión de la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) y ha formulado una pregunta al ministro de Hacienda, Arcadi España.

A este respecto, el ministro ha reivindicado la labor del holding estatal y ha defendido que la SEPI "no es una herramienta opaca ni arbitraria".

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"Está sometida al control de la Intervención General de la Administración del Estado, al Tribunal de Cuentas, al control parlamentario, al de la Unión Europea en la parte de competencia y regulación", ha añadido.