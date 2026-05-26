Albania roza récord de temperatura y Serbia lanza alerta por ola de calor en los Balcanes

Skopie, 26 de mayo (EFE). - Los países balcánicos afrontan esta semana una intensa ola de calor con Albania llegando a temperaturas de 36 grados, casi el máximo histórico para mayo, y con Serbia decretando una alerta a la población.

El Instituto Meteorológico Militar de Albania ha previsto para mañana, miércoles, una máxima de 36 grados, uno por debajo del récord histórico para mayo, registrado en 1995, informa la emisora A2.

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El Instituto Hidrometeorológico de Serbia emitió ayer una alerta amarilla, la primera por altas temperaturas en lo que va de año, ante las temperaturas de hasta 31 grados de estos días.

En Croacia, las temperaturas alcanzarán los 35 grados hoy, y es posible que se produzcan tormentas eléctricas en el interior del país.

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Más al sur, en la costa adriática de Montenegro, las previsiones apuntan a temperaturas máximas de hasta 34 grados entre hoy y mañana, valores similares a los previstos en Bosnia-Herzegovina y Macedonia del Norte.

Según comunicó la Agencia de Medio Ambiente de Eslovenia (ARSO), el país alpino alcanzará hasta 32 grados en las regiones cerca de la frontera con Italia y el mar Adriático.

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Las temperaturas típicas de mayo en los Balcanes Occidentales oscilan entre los 18 grados en Sarajevo, capital de Bosnia, y los 23 grados en la capital de Albania, Tirana, unos 10 o 15 grados por debajo de las previsiones.

Las autoridades sanitarias de estos países se han limitado hasta ahora a emitir recomendaciones, instando a la población a evitar la exposición directa al sol. EFE

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