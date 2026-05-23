Agencias

Taiwán denuncia el despliegue de más de cien buques chinos durante los últimos días entre Japón y Filipinas

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Las autoridades de Taiwán han denunciado este sábado que la Marina china ha desplegado, en los últimos días, más de un centenar de buques en las aguas desde Japón a Filipinas en unas maniobras que ha denunciado como una nueva táctica de intimidación en el marco del histórico conflicto sobre el estatus de la isla.

El secretario general del Consejo Nacional de Seguridad de Taiwán, Joseph Wu, ha publicado en redes sociales que, a tenor de la información que baraja el organismo, China ha desplegado buques de guerra desde el mar Amarillo hasta el mar de la China Meridional, la región conocida de manera informal como la Primera Cadena de Islas.

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Wu ha asegurado que este despliegue comenzó inmediatamente después de la cumbre de líderes de la semana pasada entre el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, donde la cuestión de Taiwán ocupó un lugar de privilegio en las conversaciones.

"En esta parte del mundo, China es el único y principal problema que está haciendo pedazos el statu quo y amenazando la paz y la estabilidad regional", ha concluido Wu en referencia a la situación de la isla, que lleva décadas defendiendo su independencia frente a las reclamaciones soberanistas de Pekín.

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