Aitana Sánchez-Gijón, todo amor tras Cannes y a punto de recibir la Medalla de Oro de las Bellas Artes

Éxito español en el Festival Internacional de Cine de Cannes con Almodóvar, Sorogoyen y los Javis, que han conquistado al público con sus respectivas películas. Por eso no es de extrañar que a su vuelta a España la emoción de la ovación de la Croisset siguiera presente en los intérpretes que vivieron en primera persona la buena acogida de sus trabajos en la gran pantalla bajo las órdenes de estos cineastas.

Es el caso de Aitana Sánchez-Gijón. La intérprete, convertida en 'chica Almodóvar', fue parte del equipo de 'Amarga Navidad' que aterrizaba en Madrid junto a Quim Gutiérrez, Milena Smit y Victoria Luengo, que en esta edición de Cannes ha hecho doblete, gracias a su papel en 'El ser querido' junto a Javier Bardem. Los cuatro llegaron emocionados tras la experiencia y tras compartir unas últimas impresiones, se despidieron de manera efusiva con muestras de cariño entre besos y abrazos antes de emprender caminos separados.

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Los compromisos profesionales de Maxi Iglesias le impidieron acudir a recoger a Aitana Sánchez-Gijón al aeropuerto. Son una pareja discreta, pero no se esconden, aunque evitan comentar todo lo que tenga que ver con su relación y su vida privada. Lo cierto es que su amor, y su buena etapa laboral, junto con la Medalla de Oro de las Bellas Artes que le ha sido otorgada, son el mejor bálsamo para que la actriz pueda sobrellevar el duelo por la reciente pérdida de su madre.