Spotify ve la IA generativa como una herramienta para impulsar la retención y crear valor

Spotify ve en la inteligencia artificial (IA) una herramienta con la que impulsar la retención de los usuario y generar valor, tanto a través de las sugerencias personalizadas en tiempo real y la interacción en lenguaje natural como a nivel interno en los trabajos de programación.

La compañía tecnológica apuesta por la aplicación de la inteligencia artificial general, frente a la creación de modelos de IA de vanguardia, para personalizar la experiencia de los usuarios en tiempo real.

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Esto se materializa con Large Taste Model (MLP), el modelo patentado por Spotify que ha sido entrenado con "billones de señales de comportamiento y años de datos de interacción de usuarios en música, pódcast y audiolibros" para impulsar las recomendaciones de contenido con "la generación y personalización en tiempo real".

Así lo ha explicado la compañía tecnológica durante la celebración del 'Día del Inversor 2026', e incluso ha asegurado que este enfoque ya está "generando mejoras medibles en la interacción".

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Así, afirma que han detectado que las canciones con reproducción automática se guardan un 9 por ciento más y que el descubrimiento de pódcast desde la página de inicio ha mejorado en otro 9 por ciento.

La IA generativa también se ha extendido también a la interacción, ya que spotify ofrece a los usuarios herramientas como DJ, listas de reproducción con sugerencias y perfiles de gustos, que les permiten expresar en lenguaje natural lo que quieren escuchar.

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En este sentido, la IA se ve como una herramienta para profundizar en la retención y ofrecer experiencias premium y complementos personalizados a los usuarios más activos, lo que les permite justificar un modelo de precios escalonados.

A nivel interno, la IA se ha implementado como una herramienta de apoyo a los ingenieros de Spotify, como ocurre con 'Honk', un agente de codificación que automatiza las tareas de mantenimiento y ayuda a los ingenieros a trabajar con mayor rapidez.

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Según la compañía, más del 73 por ciento de las contribuciones de código cuentan con asistencia de IA, y los flujos de trabajo impulsados por IA están reduciendo el tiempo necesario para crear prototipos, probar y validar nuevas ideas en toda la empresa.