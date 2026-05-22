Scariolo confirma que Usman Garuba no jugará la final de la Euroliga por lesión

Atenas, 22 may (EFE).- El entrenador del Real Madrid, Sergio Scariolo, aseguró este viernes tras ganar la semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga que Usman Garuba, que se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor, no estará para la final del domingo contra el Olympiacos.

"Claramente, está cien por cien descartado para el domingo", aseguró el técnico italiano, tras señalar que habrá que esperar a las pruebas médicas para conocer el alcance exacto.

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La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Lens y Walter Tavares, también de baja, se produjo a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid frente al Valencia Basket.

En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, el internacional español recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos. El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros.

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Atenas, 22 may (EFE).- Usman Garuba, jugador del Real Madrid, se retiró lesionado y con evidentes gestos de dolor este viernes en el primer minuto del último cuarto de la segunda semifinal de la Final a Cuatro de la Euroliga, que el conjunto de Sergio Scariolo disputa contra el Valencia Basket.

La lesión del pívot internacional español, que venía supliendo las ausencias de sus compañeros de posición Álex Lens y Walter Tavares, también lesionados, se produjo a falta de a falta de 9:08 minutos para la conclusión del encuentro, con un marcador de 86-73 favorable al Real Madrid.

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En los 21:25 minutos que había disputado hasta su lesión, Garuba recogió un total de cinco rebotes y anotó dos puntos. El madrileño abandonó la pista cojeando ostensiblemente y ayudado por sus compañeros.