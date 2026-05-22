Junts pide cuentas al Gobierno en el Parlamento por los "abusos" de Hacienda en el caso Shakira

Junts ha registrado una batería de preguntas parlamentarias al Gobierno en el Congreso y el Senado para pedir cuentas por los "abusos" que considera que Hacienda ha cometido en su actuación contra la cantante Shakira, que ha acabado anulando la Audiencia Nacional en lo relativo a un ejerciio fiscal.

En concreto, la Audiencia Nacional dio la razón a la cantante y concluyó que esta no era residente fiscal en España en 2011 en contra del criterio de la Agencia Tributaria, que sí entendía que la artista tenía que tributar en España. La decisión de la Audiencia Nacional implica devolver a la cantante colombiana más de 55 millones de euros, anque ya había asumido el pago de 14,5 millones más otros tres de intereses por los ejercicio 2012-2014.

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Para el partido de Carles Puigdemont este caso "evidencia los abusos" de la Agencia Tributaria a nivel estatal y en Cataluña contra la cantante, y por ello ha preguntado en el Congreso si el Ejecutivo considera compatible con los principios de buena administración, buena fe y confianza legítima que Hacienda haya sostenido durante diez años una inspección multimillonaria "sin acreditar la residencia fiscal de la contribuyente".

INCENTIVOS A LOS INSPECTORES

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Por otro lado, la portavoz del partido en el Congreso, Miriam Nogueras, ha preguntado si los inspectores, jefes de equipo y responsables de la AEAT perciben complementos variables o bonus vinculados directa o indirectamente al importe de las liquidaciones y sanciones practicadas, así como por el porcentaje del salario que pueden llegar a representar estos incentivos y si existen mecanismos de devolución cuando las actuaciones acaban anuladas por los tribunales.

Los senadores de Junts han registrado una pregunta en la Cámara Alta por este mismo asunto: "¿Qué clase de incentivos otorga la Agencia Tributaria al cuerpo de inspectores y subinspectores de Hacienda por motivo de las actas realizadas?".

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Por último, Junts reclama conocer el coste total que este procedimiento habrá tenido para el erario público, incluyendo cuotas devueltas, intereses, costas judiciales, servicios jurídicos y eventuales responsabilidades patrimoniales derivadas de un procedimiento que se ha alargado durante casi diez años.