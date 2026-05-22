Inglaterra deja fuera del Mundial al defensa del Real Madrid Trent Alexander-Arnold

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, facilitó este viernes su lista de 26 convocados para el Mundial de Fútbol de Estados Unidos, México y Canadá, con la ausencia del lateral del Real Madrid Trent Alexander-Arnold y la inclusión de su compañero de equipo Jude Bellingham y del jugador del FC Barcelona Marcus Rashford.

Finalmente, Alexander-Arnold no estará en la cita mundialista pese a haber gozado de la confianza de Álvaro Arbeloa desde la llegada de este al cargo, aunque su rendimiento en su primer año en el 15 veces campeón de Europa, marcado también por las lesiones, no ha sido excesivamente brillante.

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El lateral llevaba sin ir con la actual subcampeona de Europa desde el pasado verano y no ha sido una gran sorpresa su ausencia de una lista del técnico alemán, que tampoco contará con los centrocampistas Phil Foden (Manchester City), Cole Palmer (Chelsea FC) y el defensa Harry Maguire (Manchester United).

El delantero del Bayern Múnich alemán Harry Kane lidera un equipo donde entraron Jude Bellingham, que tampoco ha tenido su mejor año con el Real Madrid, y un Marcus Rashford que sí ha brillado más en su cesión en el FC Barcelona.

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--LISTA DE CONVOCADOS DE INGLATERRA.

-Porteros: Dean Henderson (Crystal Palace), Jordan Pickford (Everton) y James Trafford (Manchester City).

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-Defensas: Dan Burn y Tino Livramento (Newcastle), Marc Guehi, Nico O'Reilly y John Stones (Manchester City), Reece James (Chelsea), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen) y Djed Spence (Tottenham).

-Centrocampistas: Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Declan Rice y Eberechi Eze (Arsenal), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United) y Morgan Rogers (Aston Villa).

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-Delanteros: Anthony Gordon (Newcastle), Harry Kane (Bayern Munich), Noni Madueke y Bukayo Saka (Arsenal), Marcus Rashford (FC Barcelona), Ivan Toney (Al-Ahli) y Ollie Watkins (Aston Villa).