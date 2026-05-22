China rechaza posible despliegue de sistemas de misiles de EEUU en Japón y lo ve parte de su "remilitarización"

Las autoridades de China han expresado este viernes su oposición frontal a que Estados Unidos pueda desplegar sistemas de misiles 'Typhon' en una base de la prefectura de Kagoshima, en el sur de Japón, señalando que Washington tiene que reconsiderar este paso que según Pekín ahonda en la senda de la "remilitarización" del país vecino.

En rueda de prensa, el portavoz del Ministerio de Exteriores de China, Guo Jiakun, ha señalado el rechazo "firme" de las autoridades chinas al despliegue de estos avanzados sistemas de misiles de alcance medio en países asiáticos, incidiendo en que es un arma "estratégicamente ofensiva".

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"Socava los intereses legítimos de seguridad de otros países, pone en peligro la seguridad estratégica regional y aumenta los riesgos de confrontación militar y carreras armamentísticas, sin aportar más que perjuicios a la paz y la estabilidad de la región", ha afirmado, según ha recogido el diario chino 'Global Times'.

Guo ha recalcado que tanto Estados Unidos como Japón deben escuchar los llamamientos de los países de la región, "corregir sus acciones erróneas y adoptar medidas concretas para salvaguardar la paz y la estabilidad regionales", pidiendo dar marcha atrás al potencial despliegue de este sistema militar.

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El portavoz chino ha enmarcado esta maniobra en la "acelerada remilitarización" de Japón, una actitud que Pekín atribuye a las fuerzas derechistas de Japón para la revisión de las capacidades militares del país y prepararse para una guerra en la región, algo que según denuncia pasa por encima de las restricciones establecidas por la propia Constitución japonesa, el Derecho Internacional y la legislación nacional. A ojos de China, esta corriente que lidera la primera ministra japonesa, Sanae Takaichi, corre el riesgo de desencadenar inestabilidad regional.