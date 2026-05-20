Corea del Sur critica que Israel viola las normas internacionales al interceptar la flotilla

El presidente de Corea del Sur, Lee Jae Myung, ha lanzado críticas contra Israel por el abordaje de la nueva flotilla con destino a la Franja de Gaza en aguas internacionales del mar Mediterráneo, insistiendo en que hay "normas internacionales mínimas que están siendo violadas".

Según informa la agencia de noticias Yonhap, la intercepción de la flotilla, en la que participan también activistas surcoreanos, ha suscitado un debate en el seno del Gabinete surcoreano después de que Lee alzara la voz para denunciar la situación tras la detención de 430 participantes de esta iniciativa humanitaria que están siendo trasladados a territorio israelí.

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"¿Cuál es la base legal (de la incautación)? ¿Se trata de aguas territoriales israelíes? ¿Acaso la Franja de Gaza (hacia donde se dirigía el barco) no es ajena a Israel?", ha indicado, cuestionando que la iniciativa humanitaria viole la soberanía de Israel.

Respecto a los activistas surcoreanos bajo arresto por participar en la iniciativa, Lee ha reconocido que no siguieron las recomendaciones de Seúl, pero ha descrito esto como "un asunto interno", por lo que ha insistido en que Israel tomó a los ciudadanos surcoreanos "por razones que no son válidas según el Derecho Internacional", y ha tachado de "demasiado severas e inhumanas" las medidas tomadas por las autoridades israelíes.

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Ante sus ministros, se ha preguntado si es "aceptable" tomar los buques y llevárselos, tras apelar al "mínimo de sentido común "independientemente de lo que diga la ley", tras incidir en que la guerra en Gaza se trata de una "invasión ilegal según el Derecho Internacional".

Asimismo, la agencia surcoreana añade que en el debate suscitado en el seno del Gobierno, Lee ha hecho énfasis en la orden de detención emitida por el Tribunal Penal Internacional contra el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, por ser un "criminal de guerra".

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El Ministerio de Exteriores de Israel confirmó este martes la detención de un total de 430 participantes de la flotilla humanitaria con destino Gaza, tras interceptar sus embarcaciones desde el lunes. Las autoridades han asegurado que la misión "no es más que una maniobra de relaciones públicas al servicio" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y ha asegurado que "no permitirá ninguna violación del bloqueo naval legítimo sobre Gaza", lo que, considera "en plena conformidad con el Derecho Internacional".

Por su lado, la organización ha indicado que al menos 87 de sus participantes se declaran en huelga de hambre para protestar por el "secuestro ilegal" de los activistas por parte de Israel.

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