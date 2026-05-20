Antiviolencia solicita multas de 20.000 euros al Atlético de Madrid y al Sevilla FC

La Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha solicitado sendas propuestas de multa al Atlético de Madrid y al Sevilla FC por infracciones graves en sus estadios por lanzamientos de rollos de papel higiénico y que provocaron sendos riesgos.

Según informó este miércoles el Ministerio del Interior en nota de prensa, el equipo rojiblanco y el sevillista podrían ser multados con 20.000 euros por el lanzamiento masivo de rollos de papel higiénico en sus respectivos encuentros contra el Arsenal FC y Real Sociedad (4 de mayo) respectivamente.

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"Los restos de papel se acumularon en las gradas de los estadios Riyadh Air Metropolitano y Ramón Sánchez-Pizjuán y, en ambos casos, provocaron dos incendios que pusieron en grave riesgo la integridad de los aficionados", apuntó el ministerio.

El organismo indicó que el papel se retiró del terreno de juego, pero "quedó acumulado en el graderío". "El informe de la Oficina Nacional de Deportes (OND) de la Policía Nacional apunta a un cigarrillo como la causa del incendio en el Metropolitano y a una bengala tipo 'flash' en el caso del Ramón Sánchez-Pizjuán", remarcó.

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En este sentido, la comisión califica los hechos como "una infracción grave" y por este motivo solicita una sanción económica para ambos clubes "por no adoptar las medidas preventivas para evitar conductas prohibidas".

Además, Antiviolencia también propone 10.000 euros al Baskonia "por dificultar el trabajo de los agentes de la Ertzaintza" en los partidos de la Euroliga contra el Estrella Roja y el Hapoel Tel Aviv, al desatender "la obligación de facilitar al coordinador de seguridad información sobre la venta de entradas a la afición visitante, incluida la ubicación y el número de asistentes", e igualmente, por incumplir en la visita del equipo israelí "los horarios acordados con los cuerpos policiales para los registros de seguridad del autobús, lo que causó una alteración en el desarrollo del dispositivo".

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"El expediente aportado por la OND señala una reiterada falta de colaboración por parte del club, que afecta al dimensionamiento y desarrollo del plan específico de seguridad y, por tanto, a la propia protección de asistentes y deportistas", añadió.

Por otro lado, la Policía Nacional evitó el pasado 15 de marzo una riña tumultuaria en el partido entre el Hércules FC y el Real Murcia, desarrollado en el Estadio José Rico Pérez al interceptar a un grupo de ultras del equipo visitante, armados con objetos contundentes y pasamontañas, en Alicante y que buscaban a miembros del grupo radical conocido como Curva Norte, perteneciente al conjunto alicantino. Para los 32 identificados se piden multas de 1.500 euros y la prohibición de acceso a recintos deportivos durante un periodo de tres meses.

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Finalmente, la Comisión Permanente de la Comisión Estatal contra la Violencia, el Racismo, la Xenofobia y la Intolerancia en el Deporte ha acordado declarar de alto riesgo los Getafe CF-CA Osasuna, y Girona FC-Elche CF, correspondientes a LaLiga EA Sports y que se disputan este sábado 23 de mayo a las 21.00 horas.