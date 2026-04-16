Detenido en Sudáfrica un panafricanista buscado en Benín por apoyar una intentona golpista

Nairobi, 16 abr (EFE).- El activista panafricanista Kémi Séba, reclamado en Benín por apoyar el fallido golpe de Estado del pasado 7 de diciembre en ese país, ha sido detenido en Sudáfrica, informó este jueves la Policía sudafricana.

Séba, de 45 años y cuyo verdadero nombre es Stellio Gilles Robert Capo Chichi, fue detenido junto a su hijo, Khonsou Seba Capo Chichi, de 18, el pasado lunes en un centro comercial de la capital, Pretoria, señaló el Servicio de Policía de Sudáfrica (SAPS, en inglés) en un comunicado.

El activista, nacido en Francia y de padres benineses, y su hijo fueron arrestados junto a un individuo identificado como François van der Merwe por "acusaciones relacionadas con la facilitación del tránsito ilegal hacia Zimbabue a través del río Limpopo".

"La información de inteligencia indicaba que el dúo contaba con la ayuda de un individuo al que se le habían pagado aproximadamente 250.000 rands (cerca de 13.000 euros) para ayudarlos a cruzar el río Limpopo hacia Zimbabue, con la intención de continuar su viaje a Europa", explicó el cuerpo policial.

Durante el arresto, los agentes confiscaron teléfonos celulares y aproximadamente 318.000 rands (casi 16.500 euros).

"Las investigaciones preliminares -subrayó- han revelado que el padre es presuntamente un fugitivo buscado en Francia y Benín por actividades delictivas relacionadas con crímenes contra el Estado".

Con ayuda de la Interpol, el SAPS pudo confirmar que "Stellio Gilles Robert Capo Chichi es, en efecto, un fugitivo buscado en Benín por crímenes contra el Estado".

Los tres acusados comparecieron este miércoles ante el Tribunal de Magistrado de Brooklyn en Pretoria.

"Su caso fue aplazado hasta el 20 de abril de 2026 y se les ordenó permanecer bajo custodia, mientras se inician los trámites de extradición", agregó la Policía.

Benín emitió el pasado 12 de diciembre una orden de arresto contra el activista por "incitar a la rebelión" tras su apoyo al fallido golpe de Estado del 7 de diciembre.

Ese día, mientras soldados amotinados afirmaban en televisión haber derrocado al presidente beninés, Patrice Talon, Séba publicó un video declarando que era "el día de la liberación" para el país de África occidental.

El golpe fue sofocado horas después por las Fuerzas Armadas beninesas con apoyo del Ejército de la vecina Nigeria.

Séba, que dirige la ONG Emergencia Panafricanista, es conocido por sus diatribas contra Francia y los gobiernos africanos aliados de París. EFE