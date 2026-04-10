Agencias

La Bolsa de París cierra con un repunte del 0,17 %

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París, 10 abr (EFE).- El principal índice de la Bolsa de París, el CAC-40, subió este viernes el 0,17 %, en una jornada en la que moderó las ganancias en la última recta del día por las dudas que persisten por la tregua entre Estados Unidos e Irán.

El parqué se quedó en 8.259,60 puntos, con 24 valores al alza y 16 a la baja. En una semana, el índice mejoró un 3,60 %, gracias sobre todo a la subida del 4,49 % del miércoles, cuando los mercados celebraron la suspensión de las hostilidades entre Teherán y Washington.

El fabricante de semiconductores STMicroelectronics encabezó las subidas (3,69 %), seguido por la siderúrgica ArcelorMittal (2,80 %) y el fabricante de automóviles Stellantis (2,58 %).

En rojo terminó la empresa de tecnología de Defensa Thales (-3,36 %). EFE

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