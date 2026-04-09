Bruselas examinará el lunes el impacto económico de la guerra en Irán y analizará respuestas a corto plazo

El Colegio de Comisarios de la Unión Europea tiene previsto reunirse el próximo lunes para evaluar los impactos económicos del conflicto en Oriente Medio y analizar las posibles respuestas a corto plazo y la flexibilidad que pueden dar a los Estados miembro para afrontar la crisis.

Así lo ha avanzado el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, en una rueda de prensa en Madrid, tras reunirse con el vicepresidente primero y ministro de Economía, Comercio y Empresa, Carlos Cuerpo.

El ministro entiende las peticiones que puedan llegar desde otros Estados miembro en cuanto a la suspensión de las reglas fiscales o la activación de la cláusula de salvaguardia debido a las consecuencias del conflicto, pero ha recalcado que España está mejor preparada y cuenta con espacio suficiente tanto en materia económica, como en materia presupuestaria y energética.

"Esta guerra llega en un momento en el que España está preparada, tanto económica como presupuestariamente, para hacer frente a sus consecuencias", ha señalado.

El vicepresidente primero espera que se puedan llegar a la finalización del conflicto en Oriente Medio, tras un acuerdo a través de esta vía diplomática, para que se puedan evitar mayores consecuencias negativas sobre la economía.

"Iremos viendo conforme transcurran las semanas hasta qué punto las medidas siguen siendo necesarias. Por lo pronto, acabamos de empezar este periodo de tres meses, esperemos que no lo sean, porque eso serían muy buenas noticias", ha señalado Cuerpo.

NO ESPERAR A LA RESOLUCIÓN DEL CONFLICTO PARA GANAR AUTONOMÍA

Aunque esa respuesta a corto plazo se discutirá el lunes en Bruselas, Séjourné ha subrayado no hay que esperar a una resolución del conflicto para acelerar la soberanía energética, la decarbonización y la reducción de las dependencias en gas y fósil.

"Todo eso lo sabemos de hace mucho tiempo. Algunos países fueron más rápidos, España es un buen ejemplo y el buen alumno sobre ese tema", ha destacado.

Con todo, Séjourné y Cuerpo han coincidido en que es el momento de redoblar la apuesta por "más y mejor" Europa, reduciendo dependencias críticas y recuperando autonomía estratégica en sectores clave a futuro, según ha explicado Cuerpo.

"El conflicto en Oriente Medio es otro recordatorio de la necesidad de fortalecer esta autonomía estratégica y hacerlo apostando por la transición hacia tecnologías limpias que nos preparan para el futuro y que nos hacen más competitivos en el corto plazo", ha defendido el titular de Economía.

BRUSELAS APLAUDE EL COMITÉ DE INVERSIONES EXTRANJERAS DE ESPAÑA

Esta autonomía estratégica pasa también, según Cuerpo, por acelerar la integración del mercado único. En este sentido, el vicepresidente primero del Gobierno ha defendido que España no solo está contribuyendo a avanzar de la mano de la Comisión, sino también ayudando junto con países adicionales a avanzar a través de estrategias de coaliciones de países voluntarios en el ámbito de la Unión de Ahorro e Inversiones o también en el ámbito del mercado interior.

De su lado, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea para Prosperidad y Estrategia Industrial, Stéphane Séjourné, ha remarcado que "no hay política industrial europea sin el apoyo y la acción de España".

Séjourné ha puesto en valor que España tiene uno de los sistemas más avanzados para garantizar que las inversiones extranjeras generen valor y respeten la seguridad económica del país. En concreto, el vicepresidente ejecutivo de la Comisión Europea se ha referido al Comité de Inversiones Estratégicas creado a finales de 2025.

"Necesitamos el apoyo y la experiencia también de España en negociaciones para incentivar el Consejo a una posición positiva sobre una proposición", ha remarcado.