Take-Two despide a varios miembros de su equipo de IA, entre ellos al director de la división

Take-Two ha reestructurado su división de inteligencia artificial (IA) a través de una serie de despidos, entre los que se encuentran el del director de la sección, así como su equipo.

El ya exdirector de IA de Take-Two, Luke Dicken, ha publicado un comunicado en su perfil de LinkedIn en el que ha anunciado que su etapa en la compañía ha terminado. "Es realmente decepcionante tener que compartir con vosotros que mi tiempo en T2 -y el de mi equipo- ha llegado a su fin", ha indicado.

En la misma publicación, Dicken ha avanzado que próximamente hará una reflexión más profunda, pero por el momento se ha enfocado en la búsqueda de trabajo para su equipo "especialmente en el panorama actual".

"Hemos estado desarrollando tecnología de vanguardia para el desarrollo de videojuegos durante siete años. Estas personas saben cómo combinar la innovación y enfoques novedosos para la resolución de problemas con una sólida experiencia en diseño de productos para crear sistemas que potencien a las personas a lo largo de todo el proceso de desarrollo", ha explicado Dicken.

La compañía responsable de Rockstar Games, 2K y Zynga ha prescindido de varios empleados de esta división a pesar de que su CEO, Strauss Zelnick, defendió el pasado mes de octubre que la IA generativa ayudaría a la creación de empleo y no los destruiría.

"La tecnología siempre aumenta la productividad, lo que a su vez aumenta el PIB, y este, a su vez, incrementa el empleo", subrayó Zelnick durante una conferencia en San Francisco recogida por Game Developer.

Además, el director ejecutivo afirmó el pasado mes de febrero que estaban trabajando con IA generativa para simplificar tareas y "liberar a los creadores para que dedicasen más tiempo a tareas más interesantes".

"Estamos adoptando activamente la IA generativa. Contamos con cientos de proyectos piloto e implementaciones en toda la empresa, incluyendo nuestros estudios", explicó Zelnick durante una conferencia con inversores recogida por PC Gamer.