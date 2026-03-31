Temas del día de EFE Internacional del 31 de marzo de 2026 (18.00 GMT)

IRÁN GUERRA

Teherán/Washington - Los bombardeos en Irán han continuado este martes, mientras siguen los mensajes por parte del presidente estadounidense, Donald Trump, que ahora ha pedido a los países que se han negado a participar en su ofensiva militar contra Irán que actúen con "coraje" y "tomen" el estrecho de Ormuz.

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- La Guardia Revolucionaria iraní afirmó este martes que atacará desde mañana miércoles las oficinas en Oriente Medio de compañías tecnológicas estadounidenses que calificó como “compañías terroristas espías”, entre las que incluyó a Microsoft, Apple y Google, y advirtió a sus trabajadores que se alejen de sus puestos de trabajo.

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- Los ministros de Exteriores de China, Wang Yi, y de Pakistán, Ishaq Dar, plantearon este martes en Pekín una iniciativa de cinco puntos para restablecer la paz y la estabilidad en el Golfo y Oriente Medio, que incluye un "alto el fuego inmediato" y el inicio de "negociaciones de paz lo antes posible".

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- El ministro israelí de Defensa, Israel Katz, dijo este martes que Israel controlará el sur del Líbano "hasta el río Litani", lo que equivale a alrededor de un 8 % de la extensión de este país, y que utilizará para ello el "modus operandi" aplicado en las urbes de Rafah y Beit Hanún, en Gaza, que fueron arrasadas.

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- Tanto la ONU como Israel investigan las circunstancias que provocaron la muerte de tres de cascos azules indonesios en Líbano tras dos ataques en apenas 24 horas contra el contingente de la misión de paz de Naciones Unidas en el país (FINUL)

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- El representante de Israel ante la ONU, Danny Danon, acusó este martes al grupo chií Hizbulá del ataque que acabó con la vida de dos cascos azules en el sur del Líbano este lunes.

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- El comisionado general de la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNRWA), Philippe Lazzarini, advirtió este martes, en una rueda de prensa con la que se despide del cargo, sobre las consecuencias que tendrá la impunidad de la que ha gozado Israel por sus crímenes en los territorios palestinos en el conflicto actual en Oriente Medio. (Texto) (Vídeo)

(Se ha enviado el último resumen a las 18.55 horas. "Irán amenaza con atacar oficinas tecnológicas mientras Trump insta a aliados a tomar Ormuz")

EEUU CUBA

La Habana - El petrolero ruso Anatoli Kolodkin, con 740.000 barriles de crudo, equivalente a 100.000 toneladas, llegó este martes al puerto de Matanzas, al oeste de Cuba, mientras el país se encuentra sumido en una grave crisis energética en medio del asedio de EEUU.

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- Los cubanos llevan semanas con más horas diarias de apagón que de servicio eléctrico. Y cuando se interrumpe la corriente, cerca de la mitad de las antenas de telecomunicaciones de todo el país se quedan también sin servicio.

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HAITÍ CRISIS

Puerto Príncipe - Haití sigue conmocionado tras la masacre perpetrada el pasado domingo por el grupo armado' Gran Grif' en el departamento de Artibonite, al norte de la capital del país, en el que asesinó al menos 70 personas en un ataque.

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(Unas 50 casas fueron incendiadas y más de 6.000 personas han sido desplazadas como consecuencia de este ataque)

MISIÓN ARTEMIS

Miami, 31 mar (EFE).- La NASA mantuvo este martes en un 20 % la probabilidad de que el clima impida el lanzamiento el miércoles de Artemis II, la misión tripulada que viajará alrededor de la Luna, con las nubes, la lluvia, el viento, rayos y llamaradas solares como las principales preocupaciones.

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- También se han enviado unas claves de que Artemis es también la inauguración de una era de exploración más representativa.

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UCRANIA GUERRA

Kiev - El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, recibió este martes en Kiev a la alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, y le pidió una solución para desbloquear lo antes posible el crédito de 90.000 millones de euros a Ucrania que los Veintisiete aprobaron en diciembre y que Hungría sigue bloqueando.

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- La Comisión Europea (CE) estimó este miércoles en 14.000 millones de euros el impacto en los precios de la energía que ha tenido el primer mes de guerra en Oriente Medio, y recomendó una serie de medidas para ahorrar combustible ante la perspectiva de que el conflicto se prolongue, como fomentar el transporte público y el teletrabajo o limitar el tráfico.

VENEZUELA EEUU

Caracas - El secretario de Estado de las Comunidades Portuguesas, Emídio Sousa, inicia una visita a Venezuela, en el primer viaje oficial de un miembro de un Gobierno de la UE al país latinoamericano tras la captura de Nicolás Maduro mientras EEUU ha reanudado oficialmente las operaciones de su Embajada en Caracas.

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ARANCELES OMC

Ginebra - La prohibición temporal o moratoria de imposición de aranceles a las transmisiones transfronterizas de contenidos digitales vence este martes, por primera vez tras su adopción inicial en 1998, periodo que coincide con el boom de este sector, que comprende descargas digitales (libros, aplicaciones), juegos o música y películas en continuo.

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MÉXICO SEMANA SANTA

Ciudad de México - Mexicanos acuden a La Viga, el mercado de pescados y mariscos más grande de América Latina, en busca de los mejores precios para sus comidas de Cuaresma y con el objetivo de conservar la tradición mientras intentan esquivar el impacto de la inflación en México.

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APPLE ANIVERSARIO

Nueva York - Apple, la empresa que nació de la visión de dos jóvenes en un garaje de California en 1976, cumple este 1 de abril medio siglo de vida convertida en un gigante tecnológico que ha redefinido la relación entre el ser humano y la tecnología.

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CINE SUPER MARIO

Tokio - La secuela Super Mario Galaxy: La Película, producida por Nintendo, se estrena este miércoles 1 de abril en todo el mundo con la participación de intérpretes como Anya Taylor-Joy y Chris Pratt para narrar las aventuras de Mario y sus amigos.

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EEUU CINE

Los Ángeles (EEUU) - Un minuto después de sobrevivir a su muerte, Grace (Samara Weaving) descubre que el juego nupcial aún no termina en 'Ready or Not 2: Here I come' ('Noche de bodas 2'), la pesadilla en la que deberá luchar codo a codo con su hermana Faith (Kathryn Newton) para escapar de una nueva cacería familiar. Por Mikaela Viqueira (foto)(vídeo)

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Redacción EFE Internacional

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