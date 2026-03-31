Misión de ONU en Hudeida termina operaciones y transfiere poderes al enviado del Yemen

El Cairo, 31 mar (EFE).- La misión de la ONU de Apoyo al Acuerdo de Hudeida (UNMHA, en inglés) anunció este martes el cese de sus operaciones tras completar la transferencia de sus tareas restantes a la oficina del enviado especial del secretario general de la ONU para el Yemen.

"Tras las consultas mantenidas con las partes del Acuerdo de Hudeida en los últimos meses, la UNMHA está finalizando la transferencia de sus tareas restantes a la oficial del enviado especial y, por lo tanto, cesará sus operaciones el 31 de marzo, de conformidad con la Resolución 2813 del Consejo de Seguridad", informó el organismo en su página web.

La misión, creada en diciembre de 2018 para respaldar el Acuerdo de Estocolmo sobre la desmilitarización y atención humanitaria de la provincia yemení de Al Hudeida, vivió una prórroga final de dos meses para permitir un cierre ordenado, el repliegue seguro del personal y los activos, y la transición de cualquier tarea restante.

Esta transferencia de poderes se consuma después de que en equipo conjunto de la UNMHA y la Oficina del enviado especial, presidido por la jefa interina de la misión, la japonesa Mari Yamashita, mantuviera el pasado jueves consultas con el Gobierno yemení reconocido internacionalmente.

Este cambio se produce dos días después de que el enviado especial de las Naciones Unidas para el Yemen, Hans Grundberg, expresara su preocupación por la reciente decisión de los rebeldes chiíes hutíes de participar en la guerra regional que enfrenta a Estados Unidos e Israel contra Irán. EFE