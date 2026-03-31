Marruecos mantiene subsidios al butano, luz y transporte ante el impacto de guerra de Irán

Rabat, 31 mar (EFE).- El Gobierno de Marruecos decidió este martes mantener los subsidios al butano y la electricidad para proteger el poder adquisitivo ante las repercusiones de la guerra de Irán, e iniciar un apoyo excepcional a decenas de miles de transportistas por el alza del precio de los combustibles.

El Ejecutivo lo anunció en un comunicado tras la primera reunión de una comisión ministerial, presidida este lunes en Rabat por Aziz Akhannouch, para evaluar el impacto sobre la economía nacional de la guerra de Irán, que estalló el 28 de febrero.

La comisión, que se reunirá periódicamente, aprobó seguir apoyando el gas butano, cuyos precios globales subieron más del 68 % desde principios de marzo, sin cambiar el precio de la bombona en el mercado marroquí.

También mantendrá el subsidio a la electricidad para preservar las tarifas actuales, en medio de la incertidumbre mundial y el cierre iraní del estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del petróleo global.

Ante el encarecimiento de los combustibles que afecta al mercado nacional, el Gobierno destinará un apoyo directo y excepcional a profesionales del transporte de mercancías y pasajeros, tras revisar más de 87.000 solicitudes de estos transportistas.

La medida busca, según la nota, asegurar el abastecimiento de mercados, la continuidad del transporte público con tarifas actuales, sin subidas para los ciudadanos, y obliga a los beneficiarios a mantener los precios vigentes para personas y mercancías.

El pasado 17 de marzo Marruecos afirmó que podría recurrir a la línea de crédito flexible de 4.500 millones de dólares (unos 3.900 millones de euros al cambio actual) concedida por el Fondo Monetario Internacional (FMI) en caso de que el precio del petróleo supere los 120 dólares el barril, a causa de la guerra en Irán.

La subida de precios del petróleo se ha traducido ya en un aumento en los combustibles, que se venden en Marruecos a 1,2 euros por litro de diésel y 1,4 euros/litro en el caso de la gasolina. EFE