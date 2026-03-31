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Los guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en vacaciones

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San Salvador, 31 mar (EFE).- Los ciudadanos guatemaltecos lideran los turistas extranjeros que visitan El Salvador en los distintos períodos de vacaciones, reveló este martes la ministra de Turismo, Morena Valdez.

La funcionaria detalló, durante una entrevista en un canal local, que los guatemaltecos representan alrededor de un 54 % de los visitantes, le siguen personas de Estados Unidos, Honduras y otras países.

En 2025, El Salvador registró la llegada de más de 4,1 millones de visitantes internacionales, según datos del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), un crecimiento de un 5,1 % frente a los 3,9 millones reportados en 2024.

En cuanto al período de vacaciones por la Semana Santa, Valdez reportó que, solo el fin de semana pasado, se ha contabilizado la llegada de 48.000 visitantes internacionales, frente a los 33.000 registrados en el mismo período de 2025.

La titular del Ministerio de Turismo (Mitur) apuntó que las playas ubicadas en el central departamento de La Libertad, una de las zonas más turísticas de El Salvador, reciben el 80 % de los viajeros, siendo el destino más buscado por los turistas, dijo.

Valdez aseguró que el incremento del turismo en el país se debe al "clima de seguridad" que "se vive en el país", que el Gobierno atribuye a la implementación de un régimen de excepción contra las pandillas vigentes desde marzo de 2022.

Más de 145.000 turistas extranjeros se espera visiten El Salvador durante la Semana Santa de 2026, lo que representa un 4,3 % más en comparación con el mismo periodo de 2025, cuando las cifras fueron 139.000, de acuerdo con Valdez.

El turismo se consolida como uno de los motores clave de la economía salvadoreña, con "proyecciones récord" para Semana Santa 2026 y un impacto cercano a un 10 % del producto interno bruto, según el Gobierno.

De acuerdo con el Mitur, la mayor parte de los turistas que se prevé lleguen al país en Semana Santa 2026 provendrán de Guatemala (38 %), seguido por Estados Unidos (28 %) y Honduras (20 %), mientras que un 14 % arribará desde otros países. EFE

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