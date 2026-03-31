Localizan con vida a la 'influencer' mexicana Carmiña Castro en Sinaloa

Ciudad de México, 31 mar (EFE).- La creadora de contenido mexicana Carmiña Castro Salazar apareció con vida este martes en Culiacán, capital del estado de Sinaloa, tras estar reportada como desaparecida días antes.

Autoridades de Sinaloa confirmaron su localización, según reportes de medios locales, aunque hasta el momento no se ha difundido un comunicado oficial con más detalles sobre las circunstancias de su hallazgo ni sobre posibles responsables.

La joven, de 29 años, estaba reportada como desaparecida desde el pasado 29 de marzo, después de que un grupo armado, presuntamente, la secuestró, mientras estaba en su negocio de repostería, en la zona norte de la ciudad.

Según los primeros reportes, a Castro Salazar la hallaron en el sector oriente de Culiacán y presenta buena salud.

Medios locales señalan que la joven habría quedado liberada horas después de su retención, aunque las autoridades no han explicado los hechos.

El caso generó amplia difusión en redes sociales, donde familiares, colectivos y usuarios compartieron fichas de búsqueda para dar con su paradero.

Castro Salazar es también conocida como 'Rosa Dely' y genera contenido en redes sociales gracias a su negocio de repostería, a través del cual ofrece productos personalizados para celebraciones especiales.

El caso ocurre en un contexto de escalada de violencia en Sinaloa, donde desde septiembre de 2024 existe una pugna entre Los Chapitos y Los Mayos, que ha causado más de 1.800 muertos y más 2.400 desapariciones forzadas, según cifras de la ONG Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP). EFE