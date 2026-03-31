La UE ha gastado 14.000 millones de euros extra en energía desde que empezó la guerra

Bruselas, 31 mar (EFE).- La Unión Europea ha gastado 14.000 millones de euros adicionales en energía el primer mes de guerra en Oriente Medio, anunció este martes el comisario europeo de Energía y Vivienda, Dan Jørgensen, quien apremió a los Estados miembros a buscar fórmulas para reducir el consumo de diésel y queroseno.

"Nos enfrentamos a una situación muy seria (...). No hay que hacerse ilusiones de que será corto, porque no lo será" dijo Jørgensen en rueda de prensa al término de una reunión extraordinaria por videoconferencia de ministros de Energía de los países de la UE.

El político danés subrayó que la principal preocupación concierne al diésel y el combustible para aviones, el aumento de las restricciones en el mercado del gas, el contagio a los precios de la electricidad y el impacto en la industria. "Mejor estar preparados que lamentarlo", advirtió. EFE