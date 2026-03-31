La OEA pide transparencia en el proceso de elección del fiscal general de Venezuela

Washington, 31 mar (EFE).- El secretario general de la Organización de los Estados Americanos (OEA), Albert Ramdin, instó este martes a las autoridades venezolanas a garantizar la transparencia en el proceso de elección del próximo fiscal general y del defensor del pueblo en el país, que ha estado rodeado de denuncias por falta de imparcialidad.

"Las autoridades venezolanas deben asegurar que los procesos de designación del fiscal general y del defensor del pueblo cumplan con estándares mínimos de transparencia, mérito y participación ciudadana", declaró Ramdin en un mensaje publicado en X.

El proceso para designar a un nuevo fiscal y defensor venezolanos se inició después de que Tarek William Saab y Alfredo Ruiz, ambos allegados al chavismo, dimitieran el pasado febrero de estos cargos.

Por su parte, el secretario consideró que la elección de nuevas autoridades que ofrezcan "garantías de independencia" puede presentar un paso hacia la "reconciliación nacional y la transición democrática" después de la captura de Nicolás Maduro el 3 de enero.

El Parlamento de Venezuela informó el pasado viernes que recibió 21 nuevas postulaciones, 18 para el cargo de defensor del pueblo y tres para el de fiscal general.

Entre los nuevos candidatos destaca el periodista Vladimir Villegas, hermano del exministro de Cultura Ernesto Villegas, quien inicialmente también se había inscrito para optar por la misma posición, pero finalmente se retiró del proceso.

También está en la lista de aspirantes a la Defensoría del Pueblo la exdiputada opositora Marialbert Barrios. En total, para este cargo hay 78 postulaciones mientras que para la Fiscalía General hay 76.

Desde entonces, más de una decena de organizaciones no gubernamentales han denunciado la "ausencia de reglas claras y públicas" sobre el procedimiento y los criterios de evaluación para designar a los titulares.

Además, dos relatoras de la ONU para los derechos humanos han instado también al Gobierno venezolano a garantizar que los nuevos fiscal general y defensor del pueblo lleguen a esas responsabilidades de acuerdo con los méritos y a la integridad que hayan demostrado. EFE