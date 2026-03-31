Israel mata a tres palestinos, incluido un niño, en dos ataques en el norte y sur de Gaza

(Actualiza con un segundo ataque con dos muertos)

Gaza, 31 mar (EFE).- El Ejército israelí mató este martes a tres gazatíes, incluido un niño, en dos ataques contra el norte y el sur de la Franja de Gaza, confirmaron a EFE fuentes médicas del enclave, pese al alto el fuego vigente desde octubre.

Un palestino murió después de que el Ejército bombardeara una reunión en la calle en el área de Faluya, en el norte de Gaza, según una fuente del Hospital Al Shifa de la ciudad de Gaza, que recibió el cuerpo.

Además, otros dos heridos llegaron al Hospital Bautista Al Ahli de la capital gazatí, después de que un dron israelí bombardeara un puesto de la Policía palestina en el barrio de Tuffah (este de la ciudad).

En el sur del enclave, una fuente del Complejo Médico Naser confirmó la llegada de dos cuerpos, un adulto y un niño, después de que otro dron bombardeara el barrio de Bayouk, al sur de Jan Yunis, causando también heridos.

La mayoría de los ataques de las tropas, pese al alto el fuego, se producen cerca de la denominada línea amarilla, el perímetro imaginario al que se retiraron las tropas y desde donde aún ocupan militarmente más de la mitad del enclave.

Más de 700 palestinos han muerto en ataques israelíes en la Franja de Gaza desde que entrara en vigor el alto el fuego en octubre de 2025; más de 200 cerca de esta línea.

En total, han muerto más de 72.280 palestinos desde el 7 de octubre de 2023, entre ellos más de 20.000 niños, en una ofensiva calificada por expertos y parte de la comunidad internacional de "genocidio" al socavar las condiciones que hacen posible la vida allí de los palestinos. EFE