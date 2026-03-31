Giba a las nuevas generaciones: Haced el bien, jugar en las calles y no usar las drogas

Madrid, 31 mar (EFE).- El jugador brasileño Gilberto Amauri Godoy Filho, más conocido como Giba, leyenda del voleibol mundial con un palmarés único en el que atesora tres medallas olímpicas y tres Mundiales, ha destacado que los ideales dentro del deporte, que deben llegar a la juventud, son "hacer el bien", jugar "en las calles" y "no dejarlos usar las drogas".

Giba, que ha vuelto a Madrid esta semana con motivo de la II edición de la MADCUP Volley -torneo de categoría base que se disputa hasta el 1 de abril en Las Rozas-, evalúa en una entrevista con EFE la situación actual del voleibol, los cambios en las nuevas generaciones y la importancia de educar a los niños desde pequeños con los valores del deporte, entre otros temas.

Pregunta (P).:Hace tiempo dijiste que considerabas que pertenecías a una generación que no volvería, o que no va a volver. ¿No crees que pueda haber un nuevo Giba?

Respuesta (R).: Creo que como generación lo conseguimos todo: estaba Cuba (el equipo femenino) en los años 80, la Italia masculina en los 90 y después nosotros en los 2000. También Estados Unidos en los 80 y Rusia en los 70. Cada década un país.

En los años 2000 lo hicimos nosotros con tres finales olímpicas, tres campeonatos mundiales... Seguramente habrá otra generación, pero no creo que con la consistencia de la nuestra. Por ejemplo, Francia, con la Liga Mundial, ganó dos Olimpiadas, pero no ha hecho más. (...) La continuidad, este es el problema. Nuestra generación ha tenido una continuidad de 10 años. Esto será difícil.

P: ¿Cuál crees que va a ser el país protagonista de esta década o la siguiente?

R: Empezó Francia con las Olimpiadas, pero no los otros campeonatos. Esta es mi opinión. Decimos: "Ah no, ganamos las Olimpiadas. Ahora el próximo campeonato, descanso". No, para mí es una falta de respeto para su país. Ahora, creo que Italia está dominando porque lo hizo bien con los niños.

P. ¿Enseñar a los niños es como cultivar una planta? Que tienes que esperar unos años a que crezca...

R: Es toda la parte que hizo Gran Bretaña en Sídney 2000. Empezaron a trabajar para ser el segundo en todas las competiciones en 2016. Dieciséis años para llegar al segundo lugar, porque sabían que no podían ganar a Estados Unidos, así que dijeron: "el objetivo es llegar al segundo lugar". Y trabajaron 16 años para esto. Hay que tener paciencia.

P: Pero puede no germinar...

R: Puede que no, pero si se planea, se llega. Bien planeado se llega siempre.

P: Ahora, con la MADCUP, estás en contacto con los niños y su potencial. ¿Ves que pueda existir esa continuidad?

R: Creo que el mundo es completamente diferente. El teléfono, internet, la tecnología, los videojuegos... En nuestro tiempo jugábamos por placer, no pensando solo en ganar plata. Esto es más importante. Por eso digo que aquí la Federación Española está empezando a hacer toda esa historia. Volver, mostrando a los niños que es bueno estar fuera jugando y no estar con el teléfono o los videojuegos todo el tiempo. Creo que son diferentes generaciones.

P: Pero las redes sociales pueden ser beneficiosas para patrocinios o ganar popularidad.

R: Es difícil responder a esta pregunta porque antes viajábamos con la televisión normal, todos los sábados tenías la televisión. Hoy tienes la televisión digital, Youtube (...) ¿Más fácil? No sé. Seguramente para los jugadores creo que sí les puede ayudar a ganar más plata. En los equipos, las federaciones, se tiene que hacer un trabajo muy grande para ver a los patrocinadores.

P: ¿Qué le dirías entonces a un jugador joven desde tu experiencia? ¿Buscar el equilibrio con las redes sociales?

R: Buscar el equilibrio, esto es muy importante. El teléfono, las redes sociales y también la concentración para jugar. Los extremos no son buenos.

P: ¿Qué ideales debe representar un deportista entonces?

R: Hacer el bien, "tirar" a los niños a la calle y no dejarlos usar las drogas. Para mi son las tres cosas más importantes. Por eso trabajo mucho más con los niños que con los adultos, porque creo que los niños son más puros. Es más fácil hacerlos ver cómo de buena es la disciplina.

P: Ahora que estás con muchos jugadores jóvenes en la MADCUP, ¿qué ves en ellos?

R: Para mí es un gusto estar con ellos porque son apasionados, no piensan en ganar plata por ahora. Piensan más en estar juntos y ver la disciplina del deporte. Esto para mí es lo más importante.

P: Les enseñas tu historia...

R: La leucemia que tuve cuando era niño, el accidente que tuve y los 150 puntos que me pusieron (se señala la larga cicatriz del brazo). Toda mi historia creo que es una forma de inspirar a los niños. Yo no juego desde hace 14 años y los niños de 15 o 16 años me siguen porque dicen "quiero ver las técnicas, qué hacia tu generación". Por eso, tenemos también que involucrar a los padres para dar la posibilidad de que continúen con su pasión. EFE

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