Consejo-El Gobierno destina 800 millones a programas de ciencia y espacio, con 325 que irán a la Constelación atlántica

Más de la mitad de los beneficiarios seleccionados en la convocatoria ATRAE 2025 para atraer talento internacional proviene de centros de investigación en Estados Unidos, y la mayoría de los científicos elegidos tiene nacionalidad extranjera. Según informó el medio fuente, el Consejo de Ministros dispuso una inyección extraordinaria de recursos, que en conjunto asciende a 800 millones de euros, destinada a impulsar la investigación nacional, fortalecer la integración de España en la Agencia Espacial Europea (ESA) y apoyar la llegada de investigadores de alto nivel provenientes del exterior.

Tal como publicó la fuente, de este total, 625 millones de euros serán invertidos en la Agencia Espacial Europea y de estos, 325 millones se emplearán en el programa ESCA+, una nueva constelación de satélites para la observación de la Tierra, desarrollada como parte de la llamada Constelación Atlántica. Este grupo de tres satélites tendrá capacidad óptica de muy alta resolución, sistemas de visión infrarroja y mecanismos de inteligencia de señal. De acuerdo con el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, las aplicaciones de ESCA+ permitirán mejorar la respuesta ante crisis climáticas y emergencias naturales y aportar avances en seguridad y defensa.

De los fondos asignados a la ESA, los otros 300 millones se destinarán a tres iniciativas estratégicas: el Sistema de navegación por satélite LEO-PNT, el Programa IRIS2 y el Programa Europeo de Lanzadores de Cohetes. El Sistema LEO-PNT busca proporcionar navegación por satélite más segura, lo que se traduce en protección contra interferencias, bloqueos y en una mayor cobertura para usuarios industriales y particulares. A esto se suma IRIS2, cuya función será asegurar la soberanía europea en materia de conectividad espacial y facilitar la integración de redes 5G y 6G en el entorno aeroespacial. Por último, el Programa Europeo de Lanzadores de Cohetes planteará el desarrollo de una nueva generación de lanzadores privados en Europa y la mejora de la eficiencia de los sistemas existentes.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, expuso tras la reunión del Consejo de Ministros que estas medidas refuerzan el compromiso estatal con el avance científico y la innovación tecnológica, concibiéndolos como bases para el desarrollo económico y social. Según consignó la fuente, el Gobierno ha autorizado la participación del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, a través de la Agencia Espacial Española, en estas partidas asignadas a la ESA, con el objetivo de posicionar a España como actor relevante en proyectos estratégicos europeos y consolidar la autonomía tecnológica del país.

Aparte de los proyectos espaciales, la convocatoria ATRAE 2026 contará con un presupuesto de 40 millones de euros, gestionado a través de la Agencia Estatal de Investigación (AEI), y se orienta a captar personal investigador de prestigio internacional reconocido, en el 10% de autores más citados de sus campos a nivel mundial. Desde 2023, mediante este programa, cerca de cien científicos que trabajaban en instituciones internacionales de primer nivel han vuelto al país para dirigir equipos y avanzar proyectos punteros en ámbitos estratégicos. Según datos del Ministerio recopilados por la fuente, todas las ayudas superan el millón de euros por proyecto y garantizan financiación para la creación de equipos de investigación propios.

En la última edición de la convocatoria ATRAE, la mayoría de los seleccionados son investigadores extranjeros —31 de 37— y el 57% proviene de universidades y centros de Estados Unidos, publicó la fuente. El objetivo es seguir fortaleciendo el ecosistema científico español y atraer perfiles de alta cualificación que hayan desarrollado parte de su carrera fuera del país.

El Gobierno también autorizó una partida de 80 millones de euros para la convocatoria 2026 de los Centros de Excelencia Severo Ochoa y las Unidades de Excelencia María de Maeztu. Estas subvenciones, gestionadas igualmente por la AEI, tienen como finalidad consolidar instituciones y grupos de investigación de referencia internacional. Según precisó la fuente, esta cifra supone dos millones de euros más que en la edición anterior y representa un aumento del 88% en comparación con la convocatoria de 2018, cuando se asignaron 42,6 millones de euros.

Otra iniciativa aprobada contempla ayudas para proyectos seleccionados en convocatorias internacionales, con un presupuesto próximo a los 20 millones de euros (19,78 millones). Los fondos se destinarán a respaldar la proyección internacional de la ciencia desarrollada en España y fortalecer la colaboración transnacional en investigaciones punteras, según detalló la fuente.

En relación con el sector empresarial de base tecnológica, el Consejo de Ministros dio luz verde a la convocatoria NEOTEC 2026, gestionada a través del Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación (CDTI). El presupuesto se fijó en 20,4 millones de euros, e incluye la posibilidad de añadir otros 30 millones para proyectos de carácter dual, es decir, aquellos vinculados tanto al ámbito civil como al de Seguridad y Defensa. Las ayudas NEOTEC tienen como propósito promover la creación y consolidación de startups basadas en el conocimiento y que generen impacto en áreas prioritarias como la salud, la transición energética o la inteligencia artificial, reportó la fuente.

Con estas iniciativas, comunicó el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades según el medio fuente, el Estado busca no solo fomentar la excelencia en la investigación que se produce en el país, sino también incentivar el retorno y la atracción de talento internacional, ampliar la presencia institucional en los desarrollos de la ESA y apuntalar sectores tecnológicos considerados estratégicos para la autonomía y el futuro económico de España. Además de los objetivos vinculados a la ciencia y la innovación, las inversiones refuerzan la capacidad de respuesta ante desafíos como fenómenos meteorológicos extremos—como catástrofes naturales—y la seguridad nacional, al tiempo que impulsan la competitividad de la industria aeroespacial y tecnológica española en el contexto europeo y global.