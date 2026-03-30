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La UA celebra al nuevo secretario de la Liga Árabe y su compromiso con el multilateralismo

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Nairobi, 30 mar (EFE).- La Unión Africana (UA) celebró este lunes el "fuerte compromiso con el multilateralismo" del nuevo secretario general de la Liga Árabe, Nabil Fahmy, el exjefe de la diplomacia egipcia que sucede a Ahmed Abulgueit al frente del organismo.

El presidente de la Comisión de la UA, Mahmoud Ali Youssouf, elogió el nombramiento de Fahmy por tratarse de un "diplomático muy respetado" con una "vasta experiencia", según un comunicado de la UA.

"En el contexto geopolítico mundial actual, la UA está dispuesta a trabajar estrechamente con su excelencia Fahmy para profundizar la cooperación, fortalecer la coordinación de políticas y promover posiciones comunes en los foros internacionales", añadió.

Youssouf también subrayó la importancia de la cooperación entre ambas instituciones para promover la paz, la seguridad y el desarrollo sostenible en ambas regiones.

Por último, destacó la labor del secretario general saliente, así como la "sólida relación" de trabajo establecida entre ambas partes, lo que contribuyó a impulsar su cooperación.

Los ministros de Exteriores de la Liga Árabe, formada por 22 países, aprobaron este domingo por unanimidad la nominación de ese diplomático egipcio para suceder a Abulgueit como próximo secretario general del organismo panárabe.

Entre otros cargos, Fahmy ha sido ministro de Exteriores de Egipto (2013-2014), y su trabajo durante tres décadas en la diplomacia se centró en la seguridad internacional y regional, el desarme y la no proliferación, así como en la resolución de conflictos y la diplomacia árabe-israelí. EFE

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