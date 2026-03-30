El Atlético de Madrid supera los 158.000 socios, récord del club

La política de afiliación al Atlético de Madrid introdujo un cambio sustancial desde este año, permitiendo a los aficionados unirse a la asociación en cualquier momento y gozar de los beneficios desde la fecha de alta hasta el último día de diciembre. De acuerdo con información publicada por el propio club, esta flexibilización impulsó a más de 6.000 seguidores rojiblancos a incorporarse como nuevos socios solo en los primeros tres meses de 2026, elevando la cifra total de carnetizados a más de 158.000, un registro sin precedentes en la historia de la entidad.

Según informó el club madrileño en un comunicado recogido por diversos medios, el incremento de socios convirtió el primer trimestre de 2026 en un periodo singular para la institución, superando ampliamente el récord anterior de 151.831 socios alcanzado al cierre de 2025. Esta expansión de la base de aficionados carnetizados reflejó un movimiento continuo de adhesión, ya que la admisión se mantiene abierta durante todo el año, sin restricciones ligadas a las temporadas deportivas.

El Atlético de Madrid detalló que, a partir de ahora, la condición de socio dejará de seguir el ciclo habitual de la temporada de fútbol y se regirá por el calendario anual. Esto significa que la vigencia del carné se extiende desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre, independientemente del momento en el que el aficionado formalice su inscripción. El club destacó que esta medida facilita la afiliación y otorga mayor autonomía a quienes desean sumarse a la “familia rojiblanca”.

Entre las ventajas ofrecidas a los socios figuran la prioridad en la compra de entradas, descuentos en la adquisición de boletos y la opción de solicitar entradas para partidos en condición de visitante. Además, quienes cuentan con el carné activo disfrutan de acceso gratuito a los encuentros del Atlético de Madrid Femenino y del Atlético Madrileño durante la temporada vigente, según relató la entidad colchonera.

Los beneficios para los socios incluyen también promociones y descuentos en tiendas oficiales del Atlético de Madrid, bonificaciones para realizar el tour por el estadio Riyadh Air Metropolitano, así como para el recorrido denominado Atleti Tour & Museum. Estas condiciones buscan fortalecer el vínculo de la afición con el club y fomentar una comunidad activa a lo largo de todo el año, tal como consignó el propio club en su comunicado.

El club subrayó que, desde este año, cualquier simpatizante puede formalizar su afiliación en cualquier etapa del año y aprovechar inmediatamente las ventajas concretas asociadas. De acuerdo con lo publicado por el Atlético de Madrid, esta iniciativa responde a la demanda de flexibilidad de la masa social, que busca disfrutar de los beneficios sin depender del calendario futbolístico tradicional.

Esta tendencia creciente en el número de socios se presenta como una consolidación de la base social y reafirma el atractivo del club para sus seguidores, según reportó la institución rojiblanca. La oferta de nuevas condiciones, unida al acceso permanente a la afiliación, generó una ola de inscripciones que estableció un nuevo máximo histórico para la entidad.

El conjunto de medidas señaladas por el club en su comunicado evidencia una estrategia para asegurar que cualquier seguidor interesado disponga de mecanismos ágiles para asociarse y para integrarse plenamente a la vida del Atlético de Madrid. El club remarcó la importancia de esta política para ampliar la comunidad rojiblanca e incrementar la participación de sus aficionados en las ofertas deportivas y culturales de la organización.