Iberia inaugura el vuelo directo Barajas-Newark y amplía a tres la frecuencia diaria entre Madrid y Nueva York

El avión Airbus A321XLR, que forma parte de la flota de siete unidades ya integradas por Iberia, operará la nueva conexión directa entre el aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas y Newark (EWR), en Nueva York, con un despegue previsto para las 19:35 horas. Esta incorporación no solo marca una expansión de la compañía en el mercado norteamericano, sino que también coincide con un crecimiento significativo de la oferta durante la temporada de verano. Según publicó el medio, Iberia ha habilitado 352.055 plazas entre Madrid y Nueva York, lo que representa un aumento del 43% con respecto al año previo.

De acuerdo con la información divulgada por Iberia y publicada en la misma fuente, la aerolínea ha ampliado a tres sus conexiones diarias con el área metropolitana neoyorquina. A los dos vuelos que operaban hacia el aeropuerto John F. Kennedy (JFK) se suma ahora este nuevo trayecto directo a Newark, reconocido por su proximidad con el distrito financiero de Manhattan. La compañía explicó que la apertura de esta ruta responde a una estrategia orientada especialmente a viajeros corporativos, quienes valoran un acceso más ágil al centro financiero de la ciudad.

Durante la presentación del nuevo servicio, la directora Comercial, Desarrollo de Red y Alianzas de Iberia, María Jesús López, manifestó que la nueva frecuencia facilita el crecimiento de la aerolínea en Estados Unidos, considerando a Nueva York como uno de los puntos esenciales dentro de su red. “Con tres vuelos diarios, ofrecemos a nuestros clientes más opciones y mayor flexibilidad, además de la posibilidad de volar a dos aeropuertos distintos en Nueva York”, subrayó López. La directiva añadió que la operación con el Airbus A321XLR se enmarca dentro del Plan de Vuelo 2030 de Iberia, cuyo enfoque apunta a la modernización de rutas y el desarrollo de nuevas conexiones transatlánticas.

En cuanto al despliegue de capacidades para la temporada de verano, el número de plazas disponibles entre Estados Unidos y Canadá también aumentó. Según consignó la fuente original, Iberia ha programado para este periodo 1.280.254 asientos, lo que implica una subida del 19,02% en comparación con la temporada anterior. La compañía llevará a cabo hasta 166 vuelos semanales en toda la región, incrementando la frecuencia frente a los 144 vuelos semanales ofrecidos el año pasado.

La expansión de Iberia no se limita a la conexión con Newark. El medio detalló que la estrategia de crecimiento en Norteamérica para el presente verano contempla también la inauguración de la ruta a Toronto y la consolidación de la conexión con Orlando, que este año operará durante toda la temporada estival. Estos movimientos forman parte del planteamiento global de Iberia de fortalecer su posicionamiento en mercados considerados prioritarios y de atender la demanda creciente tanto de viajeros de ocio como corporativos.

Según señaló Iberia, la elección del modelo Airbus A321XLR obedece a su capacidad de revolucionar los vuelos transatlánticos para la compañía, pues permite operar rutas de largo recorrido con una eficiencia en consumo de combustible y adaptabilidad en capacidades que se ajustan tanto a las necesidades de la empresa como a la demanda del mercado. Este modelo ha permitido a Iberia convertirse en una aerolínea lanzadora de la aeronave, lo que contribuye a la diversificación de su propuesta de valor y al refuerzo de su presencia internacional.

La aerolínea justifica el refuerzo en la ruta Madrid-Nueva York por la prioridad que otorga a este mercado dentro de su estrategia para Estados Unidos, dada la dimensión económica y turística de la ciudad. Los nuevos vuelos favorecen tanto la conectividad como la flexibilidad, factores resaltados por la dirección comercial al destacar el impacto positivo que se espera en la movilidad de viajeros del sector financiero y empresarial.

Iberia precisó también que la programación de vuelos y el aumento de plazas forman parte de un plan a largo plazo que busca consolidar su red de destinos y mejorar continuamente la experiencia del pasajero. La apertura simultánea de rutas en distintos puntos de América del Norte refleja la intención de la compañía de responder a los cambios en la demanda internacional y de anticipar oportunidades de crecimiento sostenible en el ámbito del transporte aéreo.

Con la puesta en marcha de esta nueva ruta y la adaptación de su flota con el Airbus A321XLR, Iberia posiciona su oferta ampliada en un contexto de competencia en el sector, orientándose especialmente hacia el pasajero corporativo que privilegia conexiones rápidas y eficientes a los principales centros de negocios de las grandes metrópolis estadounidenses. Todo este despliegue, según informó el medio, se inserta en el marco del Plan de Vuelo 2030, que prevé un desarrollo progresivo de la red intercontinental de la compañía y una revisión permanente de la combinación de destinos, frecuencias y servicios disponibles.