Van der Poel se impone con un ejercicio de resistencia

Redacción deportes, 27 mar (EFE).- El neerlandés Mathieu van der Poel (Alpecin-Premier Tech) encadenó su tercer triunfo consecutivo en la E3 Saxo Classic, gracias a un sensacional ejercicio de resistencia que le permitió aprovechar la cicatería de sus rivales.

De otra manera no se puede calificar la actitud del cuarteto perseguidor, integrado por los noruegos Per Strand Hagenes (Visma Lease a Bike) y Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility) y los belgas Florian Vermeersche (UAE Team Emirates) y Stan Dewulf (Decathlon), que a falta de un kilómetro parecían tener atrapado al neerlandés.

Pero la falta de entendimiento, pensando ya en el esprint final, entre los cuatro ciclistas permitió a Van der Poel alzarse con la victoria, tras completar en un tiempo de 4h 45.14 los 208,5 kilómetros del recorrido con salida y llegada en la ciudad belga de Harelbeke. EFE