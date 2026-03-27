Prevc prolonga su dominio y sella en Planica su decimocuarta victoria de la temporada

Redacción Deportes, 27 mar (EFE).- El esloveno Domen Prevc, ya campeón de la Copa del Mundo de saltos de esquí nórdico, logró este viernes y ante su público su decimocuarta victoria individual de la temporada en el circuito al imponerse en la primera de las pruebas programadas en el trampolín de la estación eslovena de Planica.

Domen Prevc, que en este escenario también batió el récord mundial con 254,5 metros, se impuso con 471,4 puntos y dos saltos de 232,5 y 230,5 metros. Lo acompañaron en el podio el japonés Ren Nikaido (451,3 puntos y saltos de 232 y 233 metros; y el austríaco Daniel Tschofenig (443,5 y 221,5+233,5).

La Copa del Mundo acaba este fin de semana en Planica con una prueba por equipos el sábado y una individual el domingo. EFE