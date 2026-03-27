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EEUU y Corea del Sur realizan maniobras militares conjuntas con fuego real y drones

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Las Fuerzas Armadas de Estados Unidos y Corea del Sur han realizado una serie de maniobras militares conjuntas con fuego real y el uso de drones de reconocimiento, tal y como ha informado el Ejército estadounidense, que apunta a los intentos de "reforzar sus capacidades operativas con la introducción de nuevas tecnologías".

Unos 900 efectivos de ambos países se han sumado a las maniobras que han tenido lugar en el complejo surcoreano de Pocheon, a unos 30 kilómetros de la Zona Desmilitarizada que separa las dos Coreas, técnicamente en guerra tras el armisticio alcanzado después de tres años de conflicto armados en los años 50.

Además, las actividades han contado también con la participación de paracaidistas de la 11ª División Aerotransportada, cuya base se encuentra en Alaska, una fuerza que "no está limitada por la distancia", según ha indicado el Ejército en un comunicado.

"Al integrar las últimas tecnologías, como los sistemas aéreos no tripulados, y ejecutar operaciones complejas en múltiples dominios, la alianza entre Estados Unidos y la República de Corea está forjando activamente una fuerza más letal, ágil e interoperable", ha indicado.

Así, ha recalcado que esta fuerza conjunta está "preparada para disuadir la agresión y garantizar la estabilidad en la región del Indo-Pacífico". Además, ha recordado que las partes ya realizando maniobras similares la semana pasada en pleno aumento de la tensión en la península de Corea.

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