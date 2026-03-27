Apple descataloga los ordenadores de sobremesa Mac Pro, que dejan de estar disponibles sin previsión de reemplazo

El modelo Mac Pro de Apple, destinado a uso profesional y presentado en su última versión en 2019, ha quedado oficialmente fuera del catálogo de la compañía. Tal como publicó el portal 9to5Mac, el enlace de compra dirigido a este ordenador de sobremesa ya no se encuentra disponible en la web oficial, y cualquier intento de acceder a la página específica del Mac Pro conduce directamente a la sección general de computadoras Mac. La propia Apple confirmó a medios de comunicación que no ofrecerá reemplazo para este modelo, alineando esta decisión con la estrategia de enfocar su línea de sobremesa profesional hacia equipos más compactos y actualizados.

De acuerdo con 9to5Mac y otros medios, la retirada del Mac Pro evidencia el giro de la empresa de Cupertino hacia el Mac Studio como dispositivo de referencia en el ámbito profesional. Si bien la gama Mac Pro consistía en torres de gran tamaño y configuraciones avanzadas, incluyendo la versión lanzada en 2019 con procesador Intel Xeon de hasta 28 núcleos, Apple ha decidido dejar de invertir en este tipo de ordenadores. Según había adelantado el periodista de Bloomberg Mark Gurman en noviembre, la empresa dejó clara su intención de no renovar la familia Mac Pro en formato torre, optando por centrar los recursos en el Mac Studio y su ecosistema.

Desde el lanzamiento del Mac Pro rediseñado, Apple solo realizó una actualización relevante en 2023, cuando incorporó el chip M2 Ultra, manteniendo el resto de especificaciones y el diseño estructural. Sin embargo, la compañía decidió no avanzar con la integración del chip M3 Ultra en este modelo, concentrando los esfuerzos de desarrollo de chips de alta gama en el Mac Studio. Según consignó 9to5Mac, el nuevo procesador M5 Ultra también está dejando fuera al Mac Pro de los futuros planes, ya que el desarrollo del chip se realiza con el objetivo de potenciar nuevas ediciones del Mac Studio, reforzando esta línea como la principal propuesta profesional de sobremesa.

El Mac Studio, que sí ha recibido una actualización importante con la llegada del M3 Ultra, representa la apuesta principal de Apple en el segmento profesional, orientándose hacia máquinas más compactas pero dotadas de alto rendimiento gracias a los chips más potentes diseñados internamente. Esta estrategia se materializó también con la presentación de nuevos monitores Studio Display y Studio Display XDR, que se introdujeron a principios de marzo para complementar la experiencia del Mac Studio, confirmó 9to5Mac. Con esto, la compañía dirige toda la atención y recursos de innovación hacia un formato de menor tamaño y potencia superior, desplazando al Mac Pro y consolidando su retiro del mercado.

Tras más de cuatro años sin cambios significativos en el Mac Pro, Apple ya no ofrece alternativas ni información sobre reemplazos para quienes buscaban equipos torre de alto rendimiento para tareas profesionales. Quienes busquen nuevas soluciones en el entorno de sobremesa, deberán optar por las versiones actualizadas de Mac Studio y sus accesorios compatibles.