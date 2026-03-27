A seis semanas de su 70 edición en Viena, una muestra repasa los hitos de Eurovisión

Núria Morchón

Viena, 27 mar (EFE).- A seis semanas de comenzar en Viena la 70 edición del Festival de Eurovisión, el museo 'Casa de la Historia' muestra en una exposición interactiva los principales hitos del certamen musical más importante del mundo, su dimensión política y su capacidad para dar visibilidad a desafíos sociales, desde el boicot al fascismo en España hasta el activismo queer.

Bajo el nombre 'Unstoppable! Eurovision Song Contest Highlights' ('¡Imparables! Hitos del Festival de la Canción Eurovisión') la muestra reúne objetos, curiosidades y momentos históricos del programa televisivo más longevo del mundo, iniciado en 1956, once años tras los horrores de la Segunda Guerra Mundial en Europa.

Actualmente, el concurso pasa por una seria crisis por la decisión de cinco países, entre ellos España, Irlanda y Países Bajos, de boicotear el evento por la participación de Israel, a la que acusan de haber cometido crímenes de guerra en la franja de Gaza.

Según explicó a EFE el curador de la exposición, Florian Wagner, la muestra pretende reflejar Eurovisión como un "evento político que pretende fomentar el debate positivo".

Además, quiere fomentar el pensamiento crítico de los visitantes, resaltando la función del concurso como espacio de reflexión sobre asuntos trascendentales de cada época.

"Aunque el festival se presenta como apolítico, ha sido siempre un evento que ha puesto en manifiesto temas de identidad, diversidad y progreso social", destacó Wagner.

Mensaje conciliador

La primera edición se celebró en 1956 en Lugano (Suiza), con la participación del cantante y escritor judío alemán Walter Andreas Schwarz, superviviente del Holocausto, con una canción que relataba "lo difícil que es ser feliz en el presente", lo que destaca según el curador el mensaje conciliador del evento.

Ocho años más tarde, un hombre con una pancarta irrumpió en el escenario de la sala de conciertos Tivoli de Copenhague en la edición de 1964 para denunciar las dictaduras fascistas del momento en España y Portugal.

La muestra, accesible también de forma digital en Internet, reúne textos y vídeos a modo de lectura crítica de cómo, pese a la prohibición de mensajes políticos por parte de la Unión Europea de Radiodifusión (EUR), artistas y países encontraron siempre formas de introducirlos en escena, como por ejemplo en el caso de las victorias de Ucrania en 2016 y 2022.

Piezas icónicas

La muestra, abierta al público hasta octubre próximo en la 'Casa de la Historia', en el Palacio Imperial de Viena, contiene piezas históricas del festival como el vestido dorado que llevaba en 2014 Conchita Wurst, icono de la diversidad, visibilidad LGBTQ+ y lucha contra la discriminación, cuando ganó el certamen en Copenhague con la canción 'Rise Like a Phoenix'.

En efecto, el título de la muestra hace referencia a unas palabras de la cantante austríaca tras su victoria cuando dijo: "¡Estamos unidos y somos imparables!".

Según dijo la directora del Museo, Monika Sommer, en la presentación de la muestra, esta frase resume "el núcleo sociopolítico del evento".

Además, se pueden ver el barco y las maletas que formaban la escenografía de 'Wasted Love', la canción del austríaco JJ que ganó la última edición del festival en Basilea.

Otra pieza clave de la muestra es el sencillo original de la canción 'Merci, Chérie' con el que el legendario cantante Udo Jürgens, ganó Eurovisión para Austria en 1966.

La exposición incluye además varios elementos interactivos, como una pared para añadir notas adhesivas respondiendo a la pregunta: "Por qué te merece la pena a ti luchar?". EFE

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