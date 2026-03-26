Putin limita la exportación de oro y rublos en efectivo

Moscú, 26 mar (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, limitó la exportación de lingotes de oro y rublos en efectivo a partir del próximo 1 de abril, según consta en un decreto publicado en el portal de información legal del Estado.

Según el documento, a partir del 1 de abril de 2026, las personas físicas no podrán exportar rublos en efectivo desde Rusia a los países de la Unión Económica Euroasiática (UEEA), que incluye a Armenia, Bielorrusia, Kazajistán y Kirguistán, por importes superiores al equivalente a 100.000 dólares.

Para los empresarios individuales y personas jurídicas, la prohibición será total y se aplicará independientemente del importe, con la excepción para la exportación de rublos en efectivo a través de aeropuertos internacionales rusos.

Al exportar efectivo, se deberán presentar documentos bancarios que confirmen la retirada de los fondos de las cuentas del portador.

Además, a partir del 1 de mayo de 2026, se impondrán restricciones a la exportación de lingotes de oro de más de 100 gramos desde Rusia.

El oro en lingotes solo podrá exportarse a los países de la UEEA a través de aeropuertos designados y con autorización oficial de las autoridades.

Para los particulares, estas restricciones se aplicarán a todos los países.

Tras el comienzo de la guerra en Ucrania, Rusia prohibió la exportación de divisas extranjeras por un monto superior a los 10.000 dólares, pero sin restricción a las sumas en rublos, que solo debían ser declarados.

A finales del año pasado, el vice primer ministro ruso, Alexander Novak, anunció que las autoridades planeaban prohibir "la exportación incontrolada de rublos en efectivo desde Rusia de origen desconocido (incluso a los Estados miembros de la UEEA), así como la exportación de oro en lingotes". EFE