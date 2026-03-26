Crece el arsenal nuclear mundial y alcanza las 9.745 ojivas en medio de la escalada bélica

Ginebra, 26 mar (EFE).- El número de armas nucleares listas para usarse volvió a aumentar en 2025 y alcanzó las 9.745 ojivas en 2025, 141 más que el año anterior, en medio de la intensificación de los conflictos armados, según el último informe del Monitor de la Prohibición de Armas Nucleares, publicado este jueves.

El documento, elaborado en conjunto por la organización Ayuda del Pueblo Noruega y la Federación de Científicos Estadounidenses, también alertó de que un 40 % de este arsenal nuclear, 4.012 ojivas, está desplegado en misiles balísticos, lanzadores móviles, en submarinos y en bases de aviones bombarderos.

"El incremento continuo de ojivas desplegadas es una evolución preocupante, que aumenta los riesgos de una rápida escalada, de un error de cálculo o de un uso accidental", subrayaron las organizaciones en un comunicado.

El total de armas nucleares en el mundo almacenadas y desplegadas equivalen a 135.000 bombas de Hiroshima, donde solo una mató a 140.000 personas en 1945, recordaron.

A las 9.745 ojivas dispuestas para usarse se suman 2.442 cabezas nucleares retiradas esperando a ser desmontadas.

Este arsenal nuclear se concentra en nueve países: China, India, Israel, Corea del Norte, Pakistán, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos.

Todos estos Estados han expresado su apoyo al desarme nuclear y sin embargo "ninguno lo ha llevado a la práctica", denuncia el documento.

Francia y Estados Unidos han mostrado sus planes de aumentar su armamento nuclear mientras que China, India, Corea del Norte, Pakistán y Rusia ya lo hicieron en 2025.

Además, salvo Israel, Corea del Norte y Pakistán -que tienen todo su arsenal almacenado- el resto de los países nucleares tienen ojivas desplegadas en sistemas de lanzamiento o bases de bombarderos.

El informe incluye también a Irán y Arabia Saudí como países que generan preocupación porque, aunque no poseen armas nucleares, tienen una capacidad "latente" para desarrollarlas.

En el Monitor de la Prohibición de Armas Nucleares advirtieron también de la existencia de 33 países "paraguas" que no poseen armas nucleares pero han firmado acuerdos con países nucleares para que les protejan con estas armas en caso de ataque o incluso para que preparen a sus fuerzas armadas para su uso.

Casi el 90 % está en Europa y entre ellos incluyeron también a España.

"Desde la invasión a gran escala de Ucrania por parte de Rusia en febrero de 2022, muchos Estados 'paraguas' han ampliado aún más las formas en que colaboran y favorecen el armamento nuclear, mediante una mayor participación en ejercicios de ataque nuclear y el apoyo a operaciones nucleares", subrayaron en el informe.

Sin embargo, los expertos destacaron que el apoyo al Tratado Sobre la Prohibición de las Armas Nucleares ha aumentado globalmente y, a finales de 2025, 99 países se habían unido como miembros o como firmantes. EFE