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Marruecos y España desarticulan una célula yihadista con vínculos con terrorismo en África

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Rabat, 25 mar (EFE).- Marruecos y España desmantelaron este miércoles, en una operación conjunta, una célula yihadista afín al grupo terrorista Estado Islámico (EI), compuesta por tres personas que operaban en ambos países y mantenían vínculos con el terrorismo en Somalia y la zona del Sahel.

La Oficina Central marroquí de Investigaciones Judiciales (BCIJ), el brazo judicial de la inteligencia interna, y la Comisaría General de Información (CGI) de España llevaron a cabo una operación simultánea en Tánger y Palma de Mallorca, y detuvieron a dos miembros en la ciudad norteafricana y al líder de la red en la isla balear.

Los detenidos en Marruecos financiaban y daban apoyo logístico a combatientes del EI en los países del Sahel y Somalia, mientras el cabecilla en España planeaba un ataque de terrorismo individual, según las pesquisas iniciales.

La operación en Tánger fue ejecutada por las fuerzas especiales de la Dirección General de Vigilancia del Territorio (DGST, inteligencia interna), precisa la nota, que no revela la nacionalidad de los detenidos.

Esta acción corona, según el comunicado, la "asociación estratégica" entre España y Marruecos que ha desarticulado más de 30 células desde 2014, frustrando "grandes amenazas" y "peligrosas amenazas" para ambos países.

Fuentes españolas cercanas a la investigación informaron a EFE que la detención en España tuvo lugar en Palma de Mallorca, capital balear, en el marco de una causa secreta supervisada por la Audiencia Nacional.

En el dispositivo han participado también agentes de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana, de la Unidad de Prevención y Reacción (UPR) y de Guías Caninos. EFE

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