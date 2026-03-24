Veinte años sin Rocío Dúrcal, la artista española que triunfó con las rancheras mexicanas

Madrid, 24 mar (EFE).- El género musical mexicano de las rancheras encumbró a la cantante española Rocío Dúrcal, pero también brilló como persona, según recuerda Carlos López, expresidente de Sony-BMG Spain, cuando se cumplen este miércoles veinte años de su muerte.

"No he conocido a ninguna artista comparable en lo humano. Era un 10, cuando la media entre los artistas es un 2,5", asegura el productor en declaraciones a EFE.

La conoció cuando tenía poco más de veinte años, cuando él empezaba en la base del negocio musical organizando la prensa de su disco 'Confidencias' (1981).

Entonces, María de los Ángeles de las Heras (Madrid, 1944) hacía dos decenios que era Rocío Dúrcal de nombre artístico, primero en películas como 'Canción de juventud' (1952) o 'Más bonita que ninguna' (1965). Y como mujer adulta, con su salto a México, donde había grabado 'Rocío Dúrcal canta a Juan Gabriel' (1977) y su reputación al otro lado del Atlántico comenzaba a crecer y crecer.

"Lo que hizo fue muy anómalo, que una artista se convirtiera en una absoluta estrella cantando canciones de un país que no es el suyo", describe López.

Lo atribuye, por un lado, a su fructífera asociación-amistad con el cantante y compositor mexicano Juan Gabriel, autor prolífico y grande con la ranchera y la balada.

López exalta la arrebatadora manera de cantar de Dúrcal: "Con sus rancheras se me pone carne de gallina. La vi cantar en el Teatro Degollado de Guadalajara (México) con Juan Gabriel y la gente lloraba".

Precisamente, con motivo del aniversario, este miércoles volverá a los cines en versión remasterizada su primera actuación en el Auditorio Nacional de México, en la que cantó éxitos como 'La gata bajo la lluvia' o 'Amor eterno'. En España lo proyectarán unos pocos cines de 14 ciudades; solo en México, más de 200 salas.

"Y eso que las rancheras las cantaba a lo madrileño, castizas cien por cien. Pero es que había nacido para cantar", insiste López, nada extrañado de que se la recuerde con más efusividad en el país donde reposan parte de sus cenizas, en la basílica de Santa María de Guadalupe de Ciudad de México.

Para López, "lo mejor de todo es que, además, no cayó subyugada por la industria", pues Dúrcal "tenía claro que su público era el jefe y ese jefe la quería a rabiar", subraya.

"Estaba muy orgullosa de llegar a donde había llegado y creo que, en lo artístico, hizo todo lo que quiso. Le faltó tiempo para vivir más, para ser feliz y para ver crecer e independizarse a sus hijos", opina el expresidente de Sony-BMG Spain sobre la prematura muerte de la cantante a los 61 años, a causa de un cáncer, el 25 de marzo de 2006. EFE

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