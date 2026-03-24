Agencias

Brasil avanza en una hoja de ruta "informal" para el fin de los combustibles en el mundo

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São Paulo, 24 mar (EFE).- La Presidencia brasileña de la última cumbre climática de la ONU (COP30) aseguró este martes que avanza en la redacción de una hoja de ruta global para el fin de los combustibles fósiles y que espera presentarla en octubre como un documento "informal".

El presidente de la COP30, André Corrêa do Lago, afirmó durante un seminario que están trabajando en dos partes "informativas" del documento, las relacionadas con los desafíos y las soluciones a la crisis climática, y que aguardan las contribuciones de los países hasta finales de este mes.

El objetivo es presentar la propuesta antes de la COP31 en noviembre, momento en que Brasil pasará el testigo a Turquía, anfitrión de la próxima cumbre.

En cuanto a la posibilidad de que la hoja de ruta contenga fechas y plazos concretos para abandonar el uso de hidrocarburos, Corrêa do Lago dijo que esto dependerá de lo que se considere el "camino más constructivo".

El diplomático brasileño explicó que hay que ser "realistas" y que el documento ni siquiera forma parte de las negociaciones climáticas oficiales, debido al rechazo que provoca la idea entre algunos países productores de petróleo.

"No sé cómo será tratado en la COP31, pero cuantas más posiciones y preocupaciones de países incorpore el documento, más influencia tendrá en el debate", señaló.

En ese sentido, dijo que la propuesta buscará "estimular" una solución a la crisis climática y "unir" países, aunque puntualizó que "no necesariamente a todos los países".

La idea de la hoja de ruta para el fin de los combustibles fósiles fue lanzada por el presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, durante la COP30, que se celebró en noviembre pasado en la ciudad de Belém.

La propuesta marcó las negociaciones y consiguió el apoyo de decenas de países, principalmente europeos y latinoamericanos, aunque se topó con fuertes resistencias de parte de naciones como Arabia Saudí y la India.

Al final, la hoja de ruta no fue mencionada en las resoluciones de la COP30, pero la Presidencia brasileña se comprometió a trabajar en un documento de forma paralela a las negociaciones oficiales para apaciguar a los defensores de la idea.EFE

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