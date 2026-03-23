Terelu Campos se sincera sobre el segundo embarazo de Alejandra Rubio: "Me quedé con la pena de no darle un hermanito"

Durante su intervención en el debate de ‘Supervivientes’ presentado por Sandra Barneda, Terelu Campos respondió con una expresión de entusiasmo a la pregunta sobre cómo vivía el hecho de volver a ser abuela. En sus palabras, “Mucha, muchísima ilusión. De verdad”. Esta declaración se produjo tras la reciente confirmación pública del embarazo de Alejandra Rubio, hija de Terelu, quien reveló en el programa ‘¡De Viernes!’ que espera su segundo hijo junto a Carlo Costanzia, según publicó el medio ‘¡De Viernes!’.

De acuerdo con lo consignado por ‘¡De Viernes!’, Alejandra Rubio comunicó estar en la decimoquinta semana de gestación y mencionó que el nacimiento del bebé está previsto para la próxima Navidad. El anuncio se realizó después de varias semanas de rumores y de que Alejandra y Carlo celebraran su segundo aniversario de relación y el primer año de vida de su primer hijo, Carlo Jr. La pareja solo había compartido la noticia personalmente con sus madres, Terelu Campos y Mar Flores, así como con los abuelos Alejandro Rubio y Carlo Costanzia di Costigliole, antes de hacerlo público en televisión.

El medio ‘¡De Viernes!’ detalló que, aunque la pareja aún desconoce el sexo del futuro bebé, ambos manifestaron alegría por lo que consideran será el mejor regalo navideño. Ante la confesión de Alejandra Rubio sobre la felicidad que rodea la llegada de su segundo hijo, Terelu Campos comentó que en su familia existe una tradición de maternidad a edad temprana, haciendo referencia a que su madre, María Teresa Campos, fue abuela a los 49 años y ella misma lo fue a los 59. Terelu añadió: “Yo soy partidaria de tener siempre un hermanito”, y admitió: “Me quedé con la pena de no dárselo a Alejandra”, frase que recoge el sentimiento de no haber ampliado su familia con más descendencia.

En el contexto de esta etapa personal, Terelu Campos ha enfrentado recientemente especulaciones públicas sobre su implicación en la carrera de su hija. Según una publicación de Antonio Albert en ‘The Objective’, se sugirió que la colaboradora habría mantenido una negociación durante la capilla ardiente del periodista Fernando Ónega para intentar que Alejandra Rubio cambiara de cadena hacia Antena 3, con vistas a ampliar su exposición mediática y facilitar la obtención del premio Planeta por su primera novela, titulada ‘Si decido arriesgarme’.

El medio ‘The Objective’ recogió que, ante estos señalamientos, Terelu negó de manera categórica cualquier tipo de maniobra o plan con respecto a la carrera televisiva de su hija. En una conversación con el colaborador Kike Calleja en ‘Vamos a ver’, Terelu aseguró que Alejandra ya recibió una oferta por parte de Atresmedia pero que decidió permanecer en Mediaset. Carmen Borrego, hermana de Terelu, también reaccionó con molestia ante lo que consideró como conjeturas infundadas provenientes de alguien con amplio conocimiento del entorno familiar.

Por su parte, Terelu adoptó una postura de silencio frente a las cámaras de Europa Press, sin responder a preguntas relacionadas con presuntas estrategias destinadas a impulsar la trayectoria mediática y literaria de su hija. Así lo reportó Europa Press ante la ausencia de declaraciones por parte de la comunicadora acerca de lo que algunos señalaron como un supuesto ‘plan maquiavélico’.

El embarazo de Alejandra Rubio y las manifestaciones de su entorno familiar generan expectación tanto en los medios como en la audiencia, dado el interés público por la trayectoria de la familia Campos. Según lo expuesto en ‘¡De Viernes!’, la noticia también involucra a las abuelas del futuro niño, Mar Flores y Terelu Campos, quienes fueron partícipes del anuncio en privado antes de que el dato se diera a conocer de forma pública en televisión.

El seguimiento mediático de la vida personal de Alejandra Rubio y su familia se remonta a varios años, acrecentando la atención sobre cada avance en su situación personal y profesional. La perspectiva de un segundo hijo para la pareja y la reacción de Terelu Campos ante la maternidad de su hija reflejan los cambios recientes en el círculo inmediato de la familia. Por otro lado, la reciente polémica alimentó el debate en el entorno televisivo acerca de las relaciones entre cadenas y la capacidad de influir en premios literarios, tema que la familia Campos rechaza de plano, según informaron los medios anteriormente citados.