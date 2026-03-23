Agencias

El Nikkei cae hasta el 3,48 % ante la escalada de tensiones en Oriente Medio

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Tokio, 23 mar (EFE).- El principal índice de la Bolsa de Tokio, el Nikkei, cayó hasta el 3,48 % al cierre de la jornada este lunes, lastrado por el recrudecimiento del conflicto en Oriente Medio, que ha provocado el alza en los precios del crudo.

El indicador, que agrupa a los 225 títulos más representativos del mercado nipón, descendió 1.857,04 puntos durante la sesión de este lunes, hasta situarse en 51.515,49 puntos al cierre.

El índice más amplio Topix, que incluye las firmas de mayor capitalización, también bajó un 3,41 %, o 122,96 puntos, hasta situarse en 3.486,44 unidades. EFE

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