Aston Martin recalca que Adrian Newey "se centra principalmente en el liderazgo estratégico y técnico"

Lawrence Stroll, presidente ejecutivo y principal accionista de Aston Martin en la Fórmula 1, se refirió públicamente a los rumores sobre el futuro de Adrian Newey en la escudería y enfatizó el papel central que desempeña el ingeniero en la dirección estratégica y técnica del equipo. Según consignó el medio, Stroll abordó las especulaciones que circulan sobre la participación de Newey, aclarando la posición del reconocido diseñador dentro de la estructura de Aston Martin.

De acuerdo con la información publicada, Stroll expresó que Newey ocupa una función clave como su socio y también como accionista relevante del equipo. El empresario emitió estas declaraciones por medio de un comunicado en redes sociales, donde puntualizó que el enfoque de Newey está orientado principalmente al liderazgo estratégico y técnico en Aston Martin.

La intervención de Stroll ocurre en un contexto marcado por cambios en algunas posiciones importantes de la categoría. Según reportó el medio, circulan versiones que indican que Jonathan Wheatley, tras dejar su puesto como jefe de equipo en Audi en la Fórmula 1 de manera inmediata, ocupará el cargo de jefe de equipo en Aston Martin. Esta modificación en la estructura permitiría que Newey dedique mayor atención al diseño y el desarrollo del próximo modelo, el AMR26.

En el comunicado, Stroll explicó que la gestión de la escudería presenta diferencias respecto a otros equipos, ya que no siguen el modelo tradicional de un 'Team Principal' como responsable general. Según aclaró el directivo, esta decisión responde a una elección consciente por parte de la dirección de Aston Martin, orientada a un sistema en el que el liderazgo estratégico y técnico recae principalmente en Newey.

El empresario reconoció el éxito de Newey como ingeniero en la historia de la Fórmula 1 y subrayó que su aporte resulta vital para el desarrollo y la competitividad del equipo. Añadió que Newey colabora estrechamente con un grupo directivo altamente calificado tanto en la sede de Aston Martin como en las operaciones durante los fines de semana de carrera.

Stroll también mencionó que, con frecuencia, Aston Martin Aramco recibe propuestas de altos ejecutivos de otras escuderías con interés en sumarse al equipo. Sin embargo, sostuvo que la política interna de Aston Martin impide brindar comentarios sobre rumores o especulaciones relacionadas con la incorporación de personal proveniente de otras estructuras.

Según publicó el medio, estas aclaraciones buscan frenar las conjeturas que han emergido en torno al futuro inmediato de Newey y la dirección técnica de Aston Martin. La definición del rol de Newey y la llegada de Wheatley como jefe de equipo pretenden fortalecer el desarrollo del AMR26 y consolidar la estrategia planteada por la dirección del equipo británico.

La gestión delineada por Stroll establece una estructura en la que Newey, como ingeniero y socio estratégico, mantiene la responsabilidad sobre las cuestiones técnicas y estratégicas, mientras un equipo directivo capacitado respalda todas las áreas de gestión tanto fuera como dentro de la pista. El enfoque, según aclaró el directivo, difiere del modelo tradicional observado en escuderías rivales pero responde a una visión particular pensada para potenciar el rendimiento y los resultados en el campeonato mundial.