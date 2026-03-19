Juan Carlos Cortés, director de la Agencia Espacial Española, nuevo presidente del Consejo de la ESA

El director general de la Agencia Espacial Europea, Josef Aschbacher, felicitó a Juan Carlos Cortés y a los nuevos vicepresidentes, Tanja Permozer (Eslovenia) y Kimmo Kanto (Finlandia), destacando su dedicación al desarrollo espacial europeo en un mensaje publicado en la red social X. Según informó la propia ESA, estos tres representantes asumirán sus nuevos cargos al frente del Consejo de la ESA a partir del 1 de julio de 2026.

Juan Carlos Cortés, actual director de la Agencia Espacial Española, fue seleccionado como presidente del Consejo de la Agencia Espacial Europea tras una carrera que ha combinado una sólida formación técnica y experiencia en la administración pública vinculada al sector aeroespacial. Tal como publicó la ESA, este nombramiento se produce poco después de que Cortés fuera designado como director de la Agencia Espacial Española el 15 de mayo de 2024.

La trayectoria académica de Cortés incluye su titulación como ingeniero aeronáutico por la Universidad Politécnica de Madrid y la obtención de un máster en dirección de empresas. Además, completó el programa de desarrollo directivo del Instituto de Estudios Superiores de la Empresa y posee la diplomatura del Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional, habiendo cursado el ‘Curso de Defensa Nacional’, según detalló la ESA. El Consejo de la ESA, órgano máximo de decisión de la agencia, coordina las políticas y las principales iniciativas en materia de desarrollo espacial a escala europea, lo que otorga a este nombramiento una relevancia estratégica en el contexto internacional.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades, Diana Morant, expresó su reconocimiento a Juan Carlos Cortés, resaltando que este nombramiento supone un avance para la presencia y la influencia de España en el ámbito espacial. Según consignó la ESA, Morant destacó que “España sigue posicionándose como un actor relevante en el espacio”.

Además de Cortés, el equipo de liderazgo del Consejo de la ESA incorpora a Tanja Permozer, representante de Eslovenia, y Kimmo Kanto, de Finlandia, en los cargos de vicepresidentes. De acuerdo con la publicación de la ESA, todos emprenderán su labor en un momento catalogado como clave para el desarrollo de la cooperación e innovación tecnológica en Europa.

La Agencia Espacial Europea reúne a 22 Estados miembros y colabora con múltiples organismos internacionales, jugando un papel fundamental en misiones, investigación y aplicaciones tecnológicas relacionadas con la exploración espacial. Estos liderazgos coinciden con una etapa de creciente actividad e inversión europea en satélites, observación de la Tierra, exploración de Marte y de otros cuerpos celestes, así como en la industria relacionada con el lanzamiento y gestión de vehículos espaciales, según reiteró la ESA a través de sus comunicaciones institucionales.

Los nombramientos recién anunciados por la ESA reflejan la confianza en el perfil profesional y en la visión estratégica de Cortés, Permozer y Kanto, quienes deberán coordinar los intereses de los Estados miembros en proyectos conjuntos, supervisión presupuestaria, y definición de nuevas prioridades en la agenda espacial del continente.

El proceso de selección y toma de posesión está planificado para materializarse formalmente el 1 de julio de 2026, consolidando a Juan Carlos Cortés al frente del máximo órgano de gobierno de la ESA y marcando un nuevo capítulo en la participación directa de España y el sur de Europa en las instancias internacionales de decisión en materia de política espacial.

Según reiteró la ESA, el Consejo se configura como el foro donde se toman las grandes decisiones sobre los programas, alianzas y misiones que marcarán el rumbo de la agencia. La elección de una dirección renovada responde a la necesidad de enfrentar los desafíos actuales del sector espacial, siendo este periodo un punto de inflexión para el refuerzo de las capacidades de Europa frente a otras potencias globales.

La experiencia previa de Cortés en gestión de organismos públicos orientados a la innovación científica y tecnológica, así como su formación militar y empresarial, aparece en las comunicaciones de la ESA como un elemento relevante para su designación, dado el carácter multidisciplinar de la agenda espacial europea y la interacción con diferentes sectores industriales y científicos.

El mensaje de felicitación de Josef Aschbacher en la red social X resaltó la importancia de contar con un equipo comprometido con la visión de beneficio común para los ciudadanos europeos, al acceder de forma sostenida y autónoma al espacio y sus aplicaciones. Las declaraciones públicas incluidas en la cobertura de la ESA refuerzan el mensaje de continuidad y avance en la integración de capacidades nacionales en el proyecto espacial común, en el que España incrementa su grado de participación y peso específico a partir de 2026.